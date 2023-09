Velika sprememba pri naših zahodnih sosedih: v mesto na vodi z vstopnico

Mestni svet v Benetkah je v torek prižgal zeleno luč za poskusno uvedbo vstopnic za obisk obleganega zgodovinskega mestnega središča. Vstopnino v višini petih evrov bodo dnevnim obiskovalcem na posebej določene dni začeli zaračunavati spomladi prihodnje leto. Oblasti v eni najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Italiji sicer že leta razpravljajo, kako najbolje upravljati milijone obiskovalcev.

Julija je Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) opozorila, da Benetkam zaradi več razlogov, od množičnega turizma do podnebnih sprememb, grozi nepopravljiva škoda, in priporočila uvrstitev mesta na seznam ogrožene kulturne dediščine. Dokončno odločitev bodo sprejeli še ta mesec.

Župan Luigi Brugnaro je v začetku meseca napovedal poskusno uvedbo vstopnic, mestni svet pa jo je v torek zvečer potrdil. Poskusno obdobje bo zajelo vsega skupaj največ 30 dni, razporejenih na še posebej obremenjene dneve, kot so podaljšani konci tedna ali prazniki. Plačila bodo oproščeni tisti, ki bodo vsaj eno noč preživeli v hotelu, pa tudi otroci do 14. leta starosti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Le prvi korak

Župan je poskusno uvedbo vstopnine označil za »prvi korak«, a potrjevanje sklepa ni minilo mirno, saj je opozicija v mestnem svetu predlogu ostro nasprotovala. Menijo, da gre za v naglici dorečen ukrep, namenjen pomiritvi Unesca, medtem ko oblasti naj ne bi izvedle nikakršnih študij o tem, ali bo vstopnina sploh zmanjšala število obiskovalcev. Nekateri menijo, da bi šele 50 evrov morda prineslo rezultat.

Glede na uradne podatke je lani v zgodovinskem središču Benetk prenočilo približno 3,2 milijona turistov, a to ne vključuje tisočev tistih, ki se v mestu ustavijo zgolj za en dan.