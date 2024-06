Velika najdba otrok: našli so okostje redkega tiranozavra

Če imate doma šolarja, navdušenega nad dinozavri, si lahko predstavljate veselje in ponos, ki so ga občutili sedemletni Liam Fisher, njegov desetletni brat Jessin in njun bratranec, devetletni Kaiden, ko so v Hell Creeku v Severni Dakoti naleteli na tiranozavrov fosil. Za nameček se je izkazalo, da gre za izjemno redke ostanke mladega primerka.

To so sanje vsakega profesionalnega paleontologa. »Najdba je pomembna za raziskovalce, saj lahko primerek najstniške živali pomaga odgovoriti na vprašanja o tem, kako je odraščal kralj dinozavrov,« pojasnjuje pridruženi kustos za paleontologijo vretenčarjev v Denverskem muzeju narave in znanosti dr. Tyler Lyson.

Med 12 in 15 let je bil star T-rex.

Dokumentarni film, ki bo kmalu ugledal luč sveta, so posneli dve leti po odkritju, ki je doslej ostalo skrivnost. Fantje so se v družbi Liamovega očeta po Hell Creeku sprehajali 31. julija 2022, ko so opazili, da iz tal gleda nekaj, kar je spominjalo na kost. Da bi razjasnili zadevo, so fantje fosilni ostanek fotografirali in fotografijo poslali družinskemu prijatelju dr. Lysonu. Ta je potrdil, da gre za ostanek dinozavra, a je menil, da najdba ni nič posebnega. Šele ko se je bolj poglobil, je ugotovil, da gre za izjemno redek fosil.

»S Tylerjem sva čistila ostanke, če bova še kaj našla. Našel je zob, ga dvignil v roke in v trenutku sva se spogledala. Strmela sva drug v drugega, saj sva v tistem trenutku oba dojela, da je pred nama okostje T-rexa,« je navdušen Jessin.

Kako so živeli mladiči te osupljive vrste, znanstveniki še raziskujejo. FOTO: Orla/Getty Images

Izkopavanja so trajala več kot 11 dni, nato so tiranozavra obložili z mavčno oblogo, s helikopterjem dvignili na tovornjak in odpeljali v denverski muzej, kjer znanstveniki skrbijo zanj in ga proučujejo. Ugotovili so, da je mladi T-rex iz Severne Dakote poginil pred približno 67 milijoni let. Glede na dolžino njegove golenice, ki meri 82 cm, pri odraslem pa 112 cm, znanstveniki menijo, da je bil star med 12 in 15 let. Verjetno je tehtal 1632 kg, ​​od gobca do repa meril 7,6 m in bil visok 3 m. Otroci so ga poimenovali Bratje.

Liam in Kaiden bosta še naprej prečesavala območje za morebitnimi novimi ostanki, a le ljubiteljsko, Jessin pa si želi postati profesionalni paleontolog. »O tem že dolgo sanjam, verjetno zato, ker sem videl film Jurski park in ker sem našel T-rexa,« je povedal, vrstnikom pa svetuje: »Odložite telefone, pojdite ven. Kdo ve, kaj utegnete najti.«