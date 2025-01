Velika iskalna akcija za mladoletnikom: v akciji policisti, gasilci in gorski reševalci, v zraku droni ...

Na območju Splita od jutra poteka obsežna iskalna akcija, potem ko so policisti nekaj pred 7. uro prejeli prijavo o izginotju mladoletnika. Pogrešanega fanta iščejo policisti, gasilci in gorski reševalci, pri iskanju pa si pomagajo tudi z droni in iskalnimi psi. Mladoletnik je za seboj pustil kolo, s katerim se je odpravil od doma.

Mladoletnik, rojen leta 2008, je družinsko stanovanje v Splitu po navedbah policije zapustil okoli 6.50 na kolesu. Kolo so našli na gozdnatem hribu Marjan vzhodno od mesta, fanta pa še vedno intenzivno iščejo.

Splitsko-dalmatinska policijska uprava je posredovala opis pogrešanega mladoletnika. Vse, ki bi imeli kakršne koli informacije, je tudi pozvala, naj o tem obvestijo policijo.

Iskanje poteka od jutra. FOTO: Ivana Ivanovic/pixsell Pixsell

Po poročanju portala index.hr, je bil po neuradnih informacijah ujet na več nadzornih kamerah, našli pa so tudi sledi krvi. Mladoletnika so dali na hrvaško spletno stran nestali.gov.hr, na kateri so osebe, ki so pogrešane.

V iskanje vključenih veliko ljudi

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT potrdil, da je v iskanje vključeno veliko število policistov in pripadnikov hrvaške gorske reševalne službe HGSS.

Ante Jukić iz splitske podružnice HGSS je za hrvaško tiskovno agencijo Hina dejal, da je na terenu 40 gorskih reševalcev, njihovo število pa se bo čez dan še povečevalo.