Pretresljivo slovo od rudarjev: Sandija, Dejana in Mitjo pospremili na zadnjo pot

V soboto popoldan se je na velenjskem pokopališču Podkraj v tradicionalnih črnih uniformah, v kakršnih se običajno rudarji zberejo na največjih dogodkih, tudi tradicionalnem skoku čez kožo, zbralo okoli tisoč knapov. V prerani grob so pospremili svoja kamerata Sandija Judeža in Dejana Črepa. V nedeljo so se na pokopališču Gorenje poslovili še od tretjega rudarja Mitje Stropnika. Žalnemu zboru so se pridružili najbližji od preminulih, sorodniki, prijatelji, znanci, direktor premogovnika Marko Mavec, župan Šoštanja Boris Goličnik in župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, tako v soboto kot v ...