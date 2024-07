Velik požar na Pelješcu! Številni gasilci na terenu, prispela dva kanaderja, tretji na poti

Po besedah ​​poveljnika Dubrovniško-neretvanske gasilske zveze Stjepana Simovića gašenje požara otežuje močan veter, trenutno pa objekti niso ogroženi.

Hrvaški državni gasilski operativni center 193 je ob 11.05 prejel obvestilo o požaru na odprtem prostoru v Pelješcu-Ponikve.

V intervenciji je bilo angažiranih 39 gasilcev z 10 vozili Interventne gasilske brigade Dubrovnik, JVP Dubrovniški gasilci, DVD-jev Putniković, Ston in Ponikve, angažirana pa so bila tudi tri gasilska letala canadair CL-415. Neuradno naj bi bil vzrok požara električni kabel, ki se je pretrgal in zažgal okolje.

»Gori obsežno območje nad mestom Ponikva na Pelješcu, nedaleč od vetrnih elektrarn. Zajelo je območje za njim. Včeraj je bila nevihta, danes pa se je veter okrepil in razširil. Vsi gasilci s Pelješca so na terenu, pripravljam pa tudi dodatne sile. Dva kanaderja sta že prispela, zdaj sem dvignil še tretjega,« je povedal poveljnik Dubrovniško-neretvanske gasilske zveze Stjepan Simović.

»Videti je grdo,« pripovedujejo priče.

Tudi drugod plameni

Poleg Pelješca je danes zjutraj okoli osme ure gorelo tudi na Visu, požar pa so lokalizirali. Dodajmo še, da je operativni center Šibenik ob 12.34 prejel obvestilo o požaru na odprtem prostoru na Oton Brdu. Na terenu je 12 gasilcev s 4 gasilskimi vozili JVP Knin, DVD Sv. Juraj Kistanje, Drvenik in Knin ter eno gasilsko letalo Air Tractor, ki je bilo preusmerjeno z naloge požarnega izvidovanja, poroča 24sata.hr.

