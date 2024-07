Na Hrvaškem vrele temperature, ki se približujejo 40 °C, s požari se borijo v Makedoniji

Vročinski val, ki že več kot en teden pesti regijo Zahodnega Balkana, bo po napovedih vremenoslovcev vztrajal tudi naslednje dni. Prišel je nov teden, ki pa temperaturno ni prinesel nič novega. Hrvaška še vedno vre pod vročinskim valom, temperature v nekaterih mestih se povzpnejo do 40 stopinj Celzija, tudi morje ne ponuja udobja, temperatura morja na Hrvaškem se giblje okoli 27 stopinj ...

V Italiji se pripravljajo na najbolj vroč teden v letu Italija se pripravlja na najbolj vroč teden v letu. Po ocenah meteorologov bo prizadet zlasti jug države, kjer so za naslednjih nekaj dni napovedane temperature do 40 stopinj Celzija. Za enajst mest zaradi vročine že velja rdeči alarm, v zadnjih treh dneh pa so zaradi vročinskega vala umrle štiri starejše osebe.

»Večinoma sončno in vroče, v Dalmaciji občasno zelo vroče. V notranjosti bodo predvsem na vzhodu možne krajevne plohe z grmenjem, ki bodo tudi bolj izrazite. Piha povečini šibak, ponekod na Jadranu zmeren severozahodni in jugozahodni veter. Najvišje temperature zraka bodo od 30 do 35, v Dalmaciji ponekod do 37 °C,« pravi ponedeljkova napoved DHMZ.

Alarmi so danes vklopljeni za celotno Hrvaško. Rdeče opozorilo, ki označuje izjemno nevarno vreme, velja za območje Osijeka, Reke, Splita in Dubrovnika. V Osijeku velja rdeči vremenski alarm zaradi visokih temperatur in neviht, v reški, splitski in dubrovniški regiji 'le' zaradi visokih temperatur.

Za regijo Zagreb, Karlovec in Knin zaradi visokih temperatur velja oranžno opozorilo, za regijo Gospić pa je zaradi temperatur vklopljen rumeni vremenski alarm.

Huda vročina še vedno pesti tudi Hrvaško in druge države v regiji.

Za torek velja rdeče opozorilo zaradi vročine za območje Osijeka, Zagreba, Karlovca, Knina, Reke, Splita in Dubrovnika. Za jesen in zaradi neviht. Bolje se je odrezala le gospićka regija z oranžnim alarmom zaradi visokih temperatur.

»Večinoma sončno, vroče, občasno zelo vroče. Od sredine dneva bodo v notranjosti predvsem v vzhodnih krajih lahko močnejše krajevne plohe z grmenjem. Veter povečini šibak, na Jadranu do zmeren jugozahodni in severozahodni veter. Najnižje temperature bodo od 18 do 23, nižje v Gorski Hrvaški, na Jadranu pa med 23 in 28 °C. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 33 do 38 °C,« napoveduje DHMZ za torek, poroča 24sata.hr.

Borijo se s požari

V Severni Makedoniji, kjer temperature že več dni presegajo 40 stopinj Celzija, so zaradi gozdnih požarov v nedeljo za 30 dni razglasili krizne razmere. Vlada je odobrila tudi vključitev policije in vojske v gašenje, poroča STA.

Borijo se s požari. FOTO: Ognen Teofilovski Reuters Pictures

V zadnjih nekaj urah so pogasili okoli petnajst gozdnih požarov, na različnih območjih države pa jih je aktivnih še najmanj deset. Ogenj zaenkrat še ne ogroža naseljenih območij, poročanje lokalnih medijev povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

Požare gasijo tudi z letali in helikopterji, makedonski premier Hristijan Mickoski pa je za pomoč pri gašenju zaprosil tudi bližnje države, med njimi Slovenijo, še poroča Ansa.

Vroče tudi v Srbiji in BiH

V BiH bo danes tako kot minule dni najbolj vroče na jugu države, kjer bodo temperature dosegle do 41 stopinj Celzija. Drugod se bodo gibale med 32 in 38 stopinjami, napoveduje hidrometeorološki zavod Federacije BiH.

V Srbiji rdeče vremensko opozorilo velja za vso državo, v Beogradu pa so že zjutraj izmerili 31 stopinj. Temperature se bodo čez dan gibale med 35 in 40 stopinjami Celzija, večina urbanih središč pa se bo tudi naslednje dni spopadala s tropskimi nočmi.