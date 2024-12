Večina to vrže v smeti, v Nemčiji pa 15 kosov po 10 evrov: »Tega imam poln kamion, milijonar sem«

Posnetek, ki se je pojavil na družbenih omrežjih, je šokiral Balkan. Uporabnik družbenega omrežja X je objavil video posnetek, ki prikazuje prodajo koruznih storžev na tržnici v Nemčiji, na katerih ni jedrc, temveč so posušena. Nikomur ni bilo jasno, zakaj se prodajajo, še večji šok pa je povzročilo dejstvo, da stane 15 kosov kar 10 evrov oziroma s popustom osem evrov.

»V Nemčiji prodajajo ostanke koruznih storžev. Komiljka ali kocanjka ali čutka, kot ji rečejo kjer koli na Balkanu. Okoli 15 kosov po 8 evrov,« je moški zapisal v svojem zapisu na družbenem omrežju X. Pod objavo se je usul plaz komentarjev.

»Za kaj, za kurilnico? Malo predrago za to«, »Par kosov po 10 evrov, uf«, »Tega imam v vasi skoraj poln kamion, sploh nisem vedel, da sem milijonar«, »Super je za vžig«, »Joj, daj da končno zažgem,« so bili le nekateri komentarji.

Čeprav je na embalaži razvidno, da se suhi bati uporabljajo za vžig, se je marsikdo spraševal, čemu služijo, zato je en uporabnik X-a pojasnil, da imajo več kot en namen. »Uporabljajo se za tesnjenje balonov in steklenic za žganje kot zamašek, kurjenje ognja, žara in po trti, najboljši so za peko jagnjetine na ražnju, namesto krtače za ribanje, v stranišču, ob strganju se kosmiči zvijejo kot cigare.«

Z zaganjalnikom za ogenj iz koruznih storžev lahko zakurite ogenj v samo nekaj minutah. Preprosto postavite storž koruze v žar, ga prižgite na vrhu, dodajte več drv ali oglja in v trenutku lahko uživate v plamenih. Storž ima posebno dolg čas gorenja do 12 minut, primeren tudi kot vžigalnik za kamin, poroča mondo.rs.