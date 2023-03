Več kot 330.000 ljudi s trajnimi stranskimi učinki po cepljenju

Sascha Schwartz je pred dvema letoma željno pričakoval cepivo proti koronavirusu. Tedaj 30-letnik je s cepljenjem želel pridobiti več svobode v življenju in pomagati pri obvladovanju epidemije. Bil je aktivni športnik, ki se je rad družil, cepljenje je zanj pomenilo povratek v življenje, ki ga je poznal pred izbruhom virusa.

Vendar se je po 25. marcu, ko se je cepil s cepivom Astra Zenece zanj vse spremenilo. Dobil je vročino, vrtoglavico in glavobol. In ti simptomi niso izginili niti do danes. »Nikoli v svojem življenju se še nisem počutil tako nemočnega, je za DW povedal Schwartz. Do danes je občutil že 96 simptomov, najbolj neugoden med njimi je t. i. megla v glavi. Zaradi simptoma »brainfog« se ni zmožen zbrati in najbolj enostavna dejanja postanejo nemogoče, eno izmed njih je branje. »Kot da sem na avtopilotu. Dražljaji ne prispejo do mojih možganov,« stanje opisuje Schwartz.

Drugo cepivo naj bi prineslo izboljšanje stanja, a tudi po odmerku cepiva BioNTecha se zdravstveno stanje ni izboljšalo. Schwartz se poklicno ukvarja s psihologijo in na nekem izletu s pacienti je nenadoma kolapsiral. Po tem je teden dni samo ležal v postelji in ni zmogel nič.

Več kot 330.000 ljudi s trajnimi stranskimi učinki cepiv

Po šestih mesecih je končno našel imunologa, ki je njegove težave razumel in ga ni poskušal prepričati, da so psihosomatskega izvora. »Nihče ni verjel, da bi to lahko bilo posledica cepljenja,« pripoveduje človek, ki se doživlja kot Pos-Vac primer. Po definiciji je to zdravstvena in ekonomska posledica zdravstvenega stanja, povzročenega s cepljenjem in presega klasično reakcijo na cepljenje.

Kot povzema Index, so od začetka cepljenja zabeležili 333.492 primerov trajnih stranskih učinkov (1,7 na 1000 cepljenj, od tega 50.833 primerov hudih trajnih stranskih učinkov (0,27 na 1000 cepljenj).

Pri Schwartzu doslej ni bilo uspešno niti eno zdravljenje, niti psihološko. Zaradi številnih terapij si je naglavo nakopal tudi dolg v višini 4000 evrov, izteka se mu tudi obdobje bolniškega nadomestila. Kmalu se bo znašel na podpori za brezposelne in si terapij, ki jih zdravstveno zavarovanje ne želi pokriti, ne bo mogel več privoščiti.