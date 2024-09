Vatikan z izjavo šokiral mnoge vernike: se v Medžugorju prikazuje Devica Marija?

Vatikan je priznal »številne pozitivne sadove«, ki se dogajajo v Medžugorju, svetovno znanem romarskem kraju v Bosni in Hercegovini, ni pa se izrekel o nadnaravnem pojavu, povezanem s trditvami vidcev, da se jim tam prikazuje Devica Marija in jim pošilja sporočila, so danes sporočili iz Vatikana.

Papež Frančišek je v preteklosti izrazil dvom o poročilih o prikazovanju Marije v Medžugorju. Leta 2017 je tako glede tega, da naj bi Marija lokalnim prebivalcem prenašala sporočila, dejal, da ne misli, da je Marija »vodja telegrafskega urada«.

FOTO: Matko Biljak Reuters

V županji Medžugorje so se 24. junija 1981 začela domnevna Marijina prikazovanja - nekaj otrok je dejalo, da se jim je prikazala Marija -, ki trajajo še danes in so tekom let prerasla v mednarodni fenomen.

Medžugorje je postalo veliko romarsko središče, ki vsako leto privabi več sto tisoč ljudi.

Izjava Vatikanskega urada naj bi zdaj zaključila desetletja vatikanskih preiskav poročil o prikazovanju Marije.

