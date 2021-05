Vas mikajo Grčija, Španija, Ciper ali Egipt? To morate vedeti pred odhodom

Grčija

Poletje trka na vrata in mnogi se spogledujejo z mislijo, da bi se odpravili na oddih nekoliko dlje kot le na južno stran Kolpe. Med Slovenci so tradicionalno priljubljene destinacije Grčija, Turčija, tudi Španija, Kanarski otoki, Tunizija in Egipt.Preden se odpravite na pot, je dobro da preverite, kakšno je tam epidemiološko stanje, kakšne so omejitve in kakšna so pravila za vstop v državo. Vsem državam je skupno to, da zahtevajo pred vstopom v državo potrdilo o negativnem PCR testu, večina pa pred vstopom v državo zahteva še prijavo preko spletnega obrazca. Glede na to, da se razmere in ukrepi spreminjajo iz dneva v dan, pa je dobro, da tik pred odhodom še enkrat na uradnih straneh države preverite, kaj potrebujete, da tik pred odhodom ne bo sledilo kakšno neprijetno presenečenje ali slaba volja.Pred vstopom v državo je treba izpolniti spletno prijavo , PLF (Passenger Locator Form) obrazec.Pogoji za vstop so: potrdilo o cepljenju, ki navaja, da je od polega cepljenja za covid-19 minilo 14 dni, negativen PCR test, ki je bil opravljen najmanj 72 ur pred vstopom v državo, ali potrdilo o prebolelosti, najmanj dva meseca pred prihodom a ne več kot devet mesecev pred prihodom.Pred vstopom je treba izpolniti obrazec in se registrirati na spletni strani. Povezavo najdete tukaj Pogoj za vstop je negativen PCR test, ki je bil opravljen 72 pred odhodom in PCR test po prihodu na Ciper. Test je samoplačniški, dokler niso znani rezultati testa pa morajo potniki ostati v samoizolaciji.Za tiste, ki so polno cepljeni, lahko na Ciper pripotujejo brez PCR testa in ne potrebujejo samoizolacije. Prijavijo se tukaj Potniki, ki potujejo v Turčijo morajo pred prihodom izpolniti obrazec, ki je objavljen na spletni strani njihovega ministrstva za zdravje . Po registraciji prejmejo HES kodo, ki jo bodo uporabljali med potovanjem in nastanitvijo po Turčiji.Potniki morajo obrazec izpolniti znotraj 72 ur pred potovanjem. Obrazec natisnejo ali naložijo na svojo mobilno napravo, ki ga nato pokažejo osebju letalske družbe na letališču. Potniki, ki obrazca ne izpolnijo do časa potovanja, ga izpolnijo pred vkrcanjem na letalo.Za vstop v državo je potreben negativen PCR test, ki ne sme biti starejši od 72 ur, opravi se lahko tudi na letališču lahko opravijo tudi na letališču.Tudi Španija ob vstopu v državo zahteva predložitev negativnega PCR ali TMA (molekularni test), ki ni starejši od 72 ur. Otroci mlajši od šest let so testa oproščeni. Rezultat testa je lahko v španskem, angleškem, francoskem ali nemškem jeziku, v papirnati ali elektronski obliki, iz njega mora biti razvidno kdaj se je izvedlo testiranje (odvzem brisa), prav tako pa je priporočljivo, da je na izvidu številka dokumenta, s katerim oseba potuje. V kolikor negativnega testa ne predložite, je predvidena globa.Najmanj 48 ur pred prihodom je treba izpolniti obrazec, na spletni strani Spain Travel Health , kjer potniki dobijo QR kodo, s katero potujejo.Kar se tiče Španije se je treba zavedati, da znotraj države veljajo različni ukrepi, ki so določeni na ravni avtonomnih skupnosti. Bolj točne informacije, kaj velja na posameznem območju, najdete tukaj Za Kanarske otoke je potreben negativni PCR test, ki ni starejši od 72 ur, razen za otroke, ki so mlajši od 6 let. Dodatno je obvezna uporaba aplikacije RadarCovid za sledenje stikom Covid-19 . Aplikacijo je treba uporabljati tudi 15 dni po odhodu.Za potovanje v Egipt boste najprej potovali vizo, za katero lahko zaprosite preko e-obrazca Za vstop v državo boste potrebovali natisnjen izvid PCR testa. Izvid mora biti v angleščini ali arabščini in ne sme biti starejši od 72 ur. Otroci, ki so mlajši od šest let, izvida ne potrebujejo. Za potnike iz nekaterih bolj ogroženih držav, je obvezen tudi test ob prihodu na letališče. Slovenija ni med temi državami.Ob prihodu morajo potniki pokazati tudi nekakšno zdravstveno kartico, ki vsebuje podatke o zdravstvenem stanju posameznika Tunizija je v pripravah na elektronsko vizo. Potniki potrebujejo negativen PCR test, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Izvid mora biti v angleške, francoskem ali arabskem jeziku. To pa ne velja za potnike, ki so mlajši od 12 let in potnike, ki so del organizirane all-inclusive skupine. Za vstop v državo je treba izpolniti obrazec, s katerim potnik dobi QR kodo. Obrazec najdete tukaj