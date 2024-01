V živalskem vrtu vas lahko napadejo sloni

Bi se radi srečali s tiranozavrom rexom ali v živo doživeli napad slonov? V živalskem vrtu v Brisbanu v Avstraliji lahko vaše sanje postanejo resničnost. Prvi holografski živalski vrt ne ponuja na ogled pravih živali, temveč holograme, ki jih obiskovalci občudujejo skozi očala za obogateno resničnost. Živali so projicirane z laserjem in delujejo, kot da so resnične – obiskovalci jih vidijo tridimenzionalno.

Živalski vrt, ki so ga odprli julija 2023, vodi Bruch Dell iz podjetja Axiom Holographics, ki se je sam domislil tega posebnega projekta. Obisk živalskega vrta z razširjeno resničnostjo omogoča različne izkušnje, med njimi sprehod po afriških savanah in skok v prazgodovino. To pa ne le, da vidite, ampak tudi občutite, saj je podjetje poskrbelo še za druge čute. Tako med ogledom včasih piha veter, temperatura se spreminja glede na to, kaj si ogledujete. Še bolj pristno izkušnjo pričarajo vonjave.

Tehnologija za Holografski živalski vrt temelji na Axiomovi patentirani »globinski« tehnologiji, ki jo je revija Time Magazine leta 2023 izbrala za enega najboljših izumov. Laser projicira holograme v zrak, obiskovalci pa z uporabo posebnih sledilnih očal zaznavajo holografske živali v popolni globini ne glede na njihovo gibanje. To presega omejitve tradicionalnih 3D-filmov in omogoča zares intenzivno izkušnjo.

Trenutno je holografski živalski vrt mogoče doživeti le v Avstraliji, vendar podjetje načrtuje širitev v druge konce sveta. Med drugim naj bi ga v kratkem, še pred koncem leta, postavili tudi v Veliki Britaniji.