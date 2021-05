V Veliki Britaniji na klubski zabavi več tisoč ljudi

V Liverpoolu se je v noči na danes zabavalo 3000 ljudi na prvi britanski zakoniti klubski plesni zabavi brez zaščitnih mask in brez upoštevanja medosebne razdalje ljudi- Danes se jih bo na istem plesišču znova lahko zbralo več tisoč. Dogodka sodita v pilotni projekt britanske vlade, v okviru katerega želi preizkusiti, ali je med pandemijo mogoče pripraviti varne množične dogodke.



Vsi, ki so se ali se še bodo udeležili plesne zabave, morajo imeti negativen test na okužbo, ki ni star več kot 24 ur. Znova se bodo morali testirati čez pet dni. Producent dogodka Sam Newson je izpostavil nujnost projekta v glasbeni industriji, ki so jo omejitve ob pandemiji močno prizadele. Priznal je, da je ob začetku plesa imel solzne oči, saj da je bil to zanj zelo čustven dogodek. Predstavnik lokalnih zdravstvenih oblasti Matt Ashton je povedal, da bodo tisti, ki bodo imeli pozitiven test na okužbo, morali v samoizolacijo. Sledili bodo tudi njihovim stikom, je pa poudaril, da okužb ne pričakujejo.



Podobne poskusne množične dogodke izvajajo tudi drugod. Pred dnevi so tako iz Barcelone sporočili, da je bilo od 5000 ljudi, ki so se prejšnji mesec v Barceloni udeležili koncerta na zaprtem prizorišču, bilo na testiranju kasneje pozitivnih le šest oseb, pa še od teh se štirje potrjeno niso okužili na koncertu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: