V Ukrajini uničili največje letalo na svetu (FOTO)

Antonov 225, največje letalo na svetu, je bil pred dnevi med rusko invazijo na Ukrajino uničen, je sporočil ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba.

Na satelitskih posnetkih letališča je viden obsežen požar. FOTO: Blacksky/Reuters

»Rusija je uničila našo Mriyo (Sanje), a nikoli ne bo uničila naših sanj o močni, svobodni in demokratični evropski državi. Zmagali bomo!« je ob tem še tvitnil. Mriya je bila parkirana na letališču Hostomel blizu Kijeva, ko so mesto napadli ruski vojaki, pa naj bi uničili tudi letalo. Dogodek je močno prizadel pilote in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z letalstvom, saj je plovilo imelo kultni status. Ukrajinske oblasti so nato dejale, da ga bodo v naslednjih letih znova spravili v pogon, in od Rusije zahtevale 2,7 milijarde evrov odškodnine.

Več dni so v medijih sicer krožile nasprotujoče si navedbe o domnevnem uničenju letala. Na koncu se je izkazalo, da je plovilo, ki je kar 30 let služilo takšnim in drugačnim namenom, pogosto so z njim na različne konce sveta razvažali tudi humanitarno pomoč, res doživelo žalostni konec. Po spletu so namreč zakrožili posnetki gorečega velikana, še vedno pa ni znano, kaj je bil vzrok oziroma kdo ga je uničil. Ukrajinci za to krivijo Ruse in obratno.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je prvi obvestil javnost o uničenju letala. FOTO: Olivier Douliery/Reuters

Iz družbe Antonov Airlines so potrdili, da je bilo letalo na dan napada res na omenjenem letališču, kjer so ga popravljali. Ker so mu med drugim odstranili enega od motorjev, ni moglo vzleteti, da bi ga prestavili na varno. Tudi ruske oblasti pravijo, da so zajele letališče Hostomel, na satelitskih posnetkih pa je bilo mogoče videti močno uničen del hangarja, v katerem je bila parkirana Mriya. Prav tako je Nasin sistem za spremljanje požarov na letališču zaznal več obsežnejših žarišč, a ni bilo mogoče določiti, ali so posledica ruskega napada ali je zagorelo iz katerega drugega razloga.

Mriya je bila najtežje letalo, ki je bilo kdaj izdelano. Poganjalo ga je šest turboventilatorskih motorjev in je lahko prevažalo do 250 ton težke tovore. Imelo je tudi največji razpon kril, kar 88 metrov, dolgo je bilo štiri metre manj.

Proizvajalci so izdelali samo eno letalo antonov 225, ki so ga razvili iz manjšega antonova 124, še enega velikana so začeli razvijati, a ga niso nikoli dokončali. Zanj so se pred časom zanimali Kitajci, a so, kot kaže, interes opustili. Razvoj velikana se je začel že v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, zlati dobi sovjetskega vesoljskega programa.

Prvič je antonov 225, ki ga je upravljala šestčlanska posadka, poletel leta 1988 in od takrat je bil redno v uporabi, sprva je prevažal sestavne dele raket v rusko vesoljsko izstrelišče v kazahstanskem Bajkonurju, pozneje pa, za kar se je pač pokazala potreba. Zdaj je laskavi naziv največjega prevzel airbus 380, ki ga večinoma uporabljajo za potniške polete, medtem ko se za tovorni prevoz v glavnem uporablja največje dvomotorno letalo boeing 777.