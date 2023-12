V Tržiču je završalo: zbralo se je več tisoč muslimanov, ki so povedali svoje (VIDEO)

V Tržiču v Furlaniji - Julijski krajini se je danes zbralo več tisoč muslimanskih vernikov, ki so protestirali proti odločitvi županje Anne Cisint o zaprtju dveh islamskih kulturnih središč. »Smo muslimani in smo Italijani,« so vzklikali udeleženci protesta, ki so prišli iz vse Italije.

Po poročanju Primorskega dnevnika je bilo ob predstavnikih islamske skupnosti tudi nekaj domačinov ter članov različnih sindikalnih združenj in drugih organizacij. Udeleženci so nosili italijanske in tudi evropske zastave.

»Zbrali smo se na ulici, ker nekdo ločuje prebivalce tega mesta, vendar se s tem občani nikakor ne strinjamo. Županjo Anno Cisint vabim, naj si raje prizadeva za dialog kot pa za podpihovanje delitev,« je poudaril častni predsednik islamskega kulturnega centra in bivši tržiški občinski odbornik Bou Konate.

Županja iz vrst desne Lige je odredila zaprtje centrov, ker naj ne bi izpolnjevala varnostnih standardov, poleg tega naj bi tam po njeni oceni spodbujali islamski fundamentalizem, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Znana po kritikah muslimanov

Političarka je sicer znana po kritikah na račun muslimanov. Poleti jih je v odprtem pismu pozvala, naj upoštevajo zahodna načela obnašanja na plaži in naj se ženske v morju ne kopajo oblečene.

Poleg tega želi omejiti število otrok iz tujine v šolah, tako da bi bila v vsakem razredu večina otrok italijansko govorečih. V pristaniškem mestu z okoli 28.000 prebivalci je namreč precej tujcev in v zadnjem času se je v šolah zelo povečalo število otrok, ki ne znajo italijansko, piše APA.