Odlična rešitev Švicarjev: zaradi del ne bo več zastojev na cestah

Slovenija še zdaleč ni edina država, kjer voznikom sive lase povzročajo zastoji na cestah, ti so pogosto posledica del, zaradi katerih se zapirajo pasovi avtocest ali kar celotni odseki. V Švici pa so se domislili tako enostavnega načina, kako opravljati cestna dela brez zapor, da se mnogi tepejo po glavi, češ, kako da se tega nismo domislili sami.

Švicarski državni urad za ceste je predstavil mobilni most, dolg 257 metrov, ki omogoča delo na cestah in hkrati nemoten promet. Most Astra sestavijo na odseku, nato pa pod njim potekajo dela, nad delavci pa se vozijo avtomobili, tudi težka tovorna vozila.

Ko se je novica o tem revolucionarnem pripomočku ob javni predstavitvi pred tedni razširila po svetu, so po družabnih omrežjih zakrožile tudi šale in pripombe na račun pristojnih ministrstev in uradov. »Pri nas očitno nihče noče obogateti, tole je namreč ideja za milijon dolarjev,« je zapisal eden od spletnih uporabnikov, drugi pa: »Švica je edina država na svetu, kjer si voditelji želijo srečnih prebivalcev.« Interes za mobilni most, ki ni prijazen le do voznikov, ampak delavce ščiti pred žgočim soncem, so menda že izrazile Norveška, Nemčija in Nizozemska. Upajmo, da ga bo tudi Slovenija ...

Vodja projekta Jürg Merian je zamisel za mobilni most dobil že pred več kot desetletjem, ko je v Avstriji videl konstrukcijo, podobno nadvozu, po katerem je potekal promet, medtem ko so pod njim delavci opravljali cestna popravila. V Švici so konstrukcijo že skoraj naročili, a so ugotovili, da ima precej pomanjkljivosti. Na obeh straneh je bila namreč izredno strma in veliko vozil, predvsem tovornih, je le stežka zapeljalo nanjo – in to je povzročilo zastoje. Druga težava je bil hrup, ki ga je konstrukcija povzročala, ko je po njej potekal promet, to je najbolj jezilo stanovalce v bližini.

Švicar je uvidel, da mora biti mobilni most tišji, del, po katerem se nanj zapelje, pa ne prestrm. Tako je nastala Astra, ki, kot priznava Merian, še vedno ni popolna in jo bo treba izboljšati. Trenutno je največja težava radovednost voznikov, ki sredi avtoceste opazijo novo konstrukcijo ter hitrost močno zmanjšajo, da bi si most ogledali. Ko je treba nanj zapeljati, pa večina voznikov hitrost preveč zmanjša in promet ne poteka tekoče, kot bi lahko. Čez mobilni most je varno peljati s 60 kilometri na uro, a si mnogi tako hitro ne upajo.