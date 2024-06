V Pradu razstavili pravega Caravaggia

V Madridskem muzeju Prado so razstavili sliko italijanskega mojstra Caravaggia, za katero so nekoč menili, da jo je ustvaril neznani umetnik in bi skoraj končala na dražbi, pred nedavnim pa so strokovnjaki potrdili, da gre brez dvoma za Caravaggievo mojstrovino. Platno z naslovom Ecce Homo prikazuje okrvavljenega Jezusa s trnovo krono tik pred križanjem. Je eno izmed okoli 60 znanih del tega renesančnega umetnika.

Tik pred zdajci

Sliko so pri neimenovani dražbeni hiši v španski prestolnici nameravali prodati aprila 2021 z izklicno ceno 1500 evrov, pri čemer so jo pripisali umetniku, ki je pripadal krogu španskega slikarja iz 17. stoletja Joséja de Ribere. Le nekaj ur pred tem je prodajo ustavilo špansko ministrstvo za kulturo zaradi suma, da je delo v resnici naslikal Caravaggio, čigar umetnine so vredne na milijone evrov. Ministrstvo je ukrepalo, ko so v Pradu dejali, da imajo »dovolj dokumentarnih in slogovnih dokazov«, ki potrjujejo, da je slika v resnici delo Michelangela Merisija da Caravaggia. Po njihovih besedah gre za eno največjih odkritij v zgodovini umetnosti. Sliko so v zadnjih treh letih restavrirali, zdaj pa so jo prvič prikazali javnosti.

Caravaggiova dela so vredna na milijone evrov. Na sliki razstavljena platna v Milanu. FOTO: Miguel Medina/AFP

Kot so poročali španski mediji, je novi lastnik slike britanski državljan, ki živi v Španiji. Za umetnino, ki bo po večmesečnem ogledu v Pradu ostala na ogled javnosti, je odštel 36 milijonov evrov. Slika tako ne bo končala v njegovem domu, saj želi, da se pridruži javnim zbirkam, je povedal Jorge Coll, vodja londonske umetniške galerije Colnaghi, ki je skrbela za prodajo. Platno, naslikano med letoma 1605 in 1609, naj bi bilo nekoč del zasebne zbirke španskega kralja Filipa IV., potem pa razstavljeno v domovanju njegovega sina Karla II.

Mojster kontrastov

Profesorica umetnostne zgodovine z italijanske univerze Roma Tre Maria Cristina Terzaghi, ki je sodelovala pri preverjanju pristnosti, je leta 2021 povedala, da je takoj ob pogledu na sliko, ki so ji jo prek whatsappa poslali trgovci z umetninami, ocenila, da bi bila lahko zelo pomembna. Dokazov je bilo po njenih besedah veliko, od Kristusove glave do sijaja njegovega trupa in barve njegovega plašča.

Caravaggio (1571–1610) je bil začetnik baročne slikarske tehnike chiaroscuri, pri kateri je poudarjen kontrast med svetlobo in senco. Umetnostni zgodovinarji za ugotavljanje legitimnosti del uporabljajo različne metode, vključno s forenzičnim pregledom platna in barv, s katerim ugotovijo starost, tehniko in sloge obdobja, v katerem je bilo ustvarjeno, ter tehnike umetnika in njegovih učencev.