V požaru v domu starostnikov deset mrtvih (VIDEO)

V domu za starostnike v mestu Villafranca de Ebro na severovzhodu Španije je davi izbruhnil požar, v katerem je umrlo najmanj deset ljudi, so danes sporočile reševalne službe. Španski mediji so poročali, da je bilo v času požara v stavbi 82 ljudi, umrli pa so najverjetneje zaradi vdihavanja dima. Vzrok požara še ni znan.

Županja mesta Volga Ramirez Gamiz je novinarjem povedala, da je bilo jedro požara v sobi z varnostnimi vrati. Čeprav so vrata preprečila širjenje požara, se je dim razširil po celotni zgradbi, je pojasnila.

Fernando Beltran, predstavnik centralne vlade v regiji Aragonija, je novinarjem povedal, da vzroke za smrt stanovalcev doma še preiskujejo, vendar so verjetno posledica vdihavanja dima, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodja aragonske vlade Jorge Azcon je dejal, da je pretresen in da v znak žalovanja prekinja svoje javne obveznosti.

Dom za starostnike Jardines de Villafranca so odprli leta 2008, pozneje se je specializiral za nastanitve starejših ljudi s težavami v duševnem zdravju.