V ponedeljek bodo stiskali pesti za vesoljsko plovilo Orion (FOTO)

Po dolgoletnih težavah in številnih odlogih naj bi v ponedeljek v sklopu programa Artemida 1 proti Luni končno poletelo vesoljsko plovilo Orion. To bo seveda šele poskusni polet, zato posadke na krovu ne bo, bo pa v poveljniški kabini sedela lutka, ki so jo poimenovali poveljnik Campos.

Poletel bo s floridskega Cape Canaverala. FOTO: Joe Skipper/Reuters

Ime je dobila po Nasinem inženirju, ki je imel vodilno vlogo pri reševanju posadke Apolla 13 aprila 1970. Opremljena je s številnimi instrumenti, ki bodo merili vibracije, pospeške in različne vrste sevanja, kar je seveda še kako pomembno za prihodnje polete posadk v vesoljske globine.

Polet bo trajal predvidoma 42 dni, kar je prav poseben rekord. Toliko časa namreč v vesolju ni ostalo še nobeno plovilo, narejeno za prevoz ljudi, vsaj ne, da se medtem ne bi ustavilo na Mednarodni vesoljski postaji. Orion se bo nato usmeril nazaj proti Zemlji in predvidoma pristal v Tihem oceanu.

Tudi njegova vrnitev bo podirala rekorde, pravijo pri Nasi, saj bo v orbito vstopil hitreje kot njegovi predhodniki in se med drvenjem proti gladini oceana tudi veliko bolj segrel.

Orion bo z izstrelišča v floridskem Cape Canaveralu poletel na krovu trenutno najmočnejše in najbolj zmogljive nosilne rakete na svetu SLS-Block 1, ki lahko v Zemljino orbito spravi kar 95 ton tovora, tokrat pa bo proti Luni z zadnjo raketno stopnjo usmerila 27 ton težki Orion. Strošek izstrelitve je ocenjen na dve do štiri milijarde dolarjev, za program Artemida pa naj bi Nasa v zadnjih letih porabila že okrog 23 milijonov.

Če bo tokratni polet uspešen, naj bi Orion proti Luni znova poletel leta 2024, in sicer s štiričlansko posadko.