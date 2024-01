90-letnica je v veleblagovnici delala kar neverjetnih 74 let

Medtem ko mnogi komaj čakajo, da izpolnijo vse zahteve za upokojitev, se drugim v pokoj ne mudi niti malo. Med slednje spada Američanka Dot Sharp, ki je pred dobrim mesecem dopolnila 84 let in se pred dnevi po 45 letih dela v eni od ameriških restavracij s hitro prehrano tudi upokojila.

Sharpova je bila po besedah svojega delodajalca krasna uslužbenka, delala je na blagajni in prav vsakega obiskovalca pozdravila z iskrenim nasmehom in prijaznim pozdravom. Ob slovesu pa se ji za vse, kar je storila, niso zahvalili le oni, ampak tudi krajani Gibsonie, prav vsi so jo poznali in imeli radi. »Včasih sem čakal, da se odpravim po hrano, dokler ni izmene nastopila Dot, vedno mi je s svojim nasmehom polepšala dan, če je imela čas malce poklepetati, toliko boljše,« je povedala ena od njenih rednih strank.

Prva zaposlitev, ko je štela komaj 17 let

Še nekoliko starejša kot Dot je bila ob upokojitvi Teksašanka Melba Mebane. Ko se je lani le odločila, da ima dovolj dela v lokalni veleblagovnici, je namreč štela 90 let. V tej isti veleblagovnici je dobila svojo prvo zaposlitev, ko je štela komaj 17 let.

Začela je kot upravljavka dvigala in pozneje napredovala na oddelek z ličili. Sodelavci in obiskovalci se tudi nje spominjajo kot vedno nasmejane in prijazne, njena pozitivna energija pa se je usedla v srce vsakega, ki je vstopil skozi vrata.

Kot je za Fox News povedal vodja veleblagovnice James Saenz, so jo sodelavci občudovali tudi zato, ker je ves ta čas in skozi vse spremembe obdržala iste vrednote, kot jih je imela, ko je kot najstnica prvič prestopila prag trgovine. In mednje je spadala tudi predanost trdemu delu, saj po besedah njenega zadnjega šefa v vseh 74 letih v službi ni manjkala niti en dan.