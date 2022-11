V objektiv skočil še morski pes, ki lahko doseže 2 toni

Morskega psa ni ujel prvič, a še noben posnetek ni tako spektakularen in obenem strašljiv. Med deskarskim tekmovanjem, ko je lovil drznega Tylerja Warrena na deski, se mu je v ozadju prikazala še veličastna zver, in to v osupljivem skoku iz vode.

Nedvomno vrhunec deskarskega tekmovanja FOTO: Jordan Anast/istagram

Jordan Anast kar ni mogel verjeti svojim očem, ko je po tekmi analiziral posnetke tekmovanja kluba San Onofre: najprej je bil prepričan, da se mu je v ozadje prikradel delfin, po podrobnem ogledu plavuti pa je spoznal, da gre kar za velikega belega morskega psa oziroma za belega morskega volka! Nič hudega sluteči Warren pri tem osredotočeno jezdi po valovih, in to le nekaj metrov stran, k sreči pa velikanskim čeljustim ni bil zanimiv.

2 toni lahko doseže veliki beli morski pes.

Veliki beli morski psi so pogosti obiskovalci kalifornijske obale, v objektiv pa jih je težko ujeti. Anastu je to uspelo sicer že skupno šestkrat, a v tako veličastnem položaju in v tako neverjetnih okoliščinah še nikoli, je fotograf pojasnil za CNN in zaupal, da športne dogodke, ki potekajo na veliki oddaljenosti, vedno fotografira s 400-milimetrskim objektivom, tako je bilo tudi tokrat. Neverjetno podobo je pozneje objavil na svojem profilu na instagramu, kjer se kliki in vzkliki občudovanja kar vrstijo, da bo slika osvojila tudi vrsto nagrad, pa ne dvomi nihče.

Najprej je mislil, da mu je poziral delfin.

Veličastni plenilci, ki dosežejo težo do dve toni in dolžino šestih metrov, so ranljiva in zaščitena vrsta, njihovo natančno število v ameriških vodah pa stroki ni znano.