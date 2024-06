Poglejte, katera stranka je slavila na volitvah v Avstriji

V Avstriji so na evropskih volitvah zmagali svobodnjaki (FPÖ) s 27 odstotki glasov, kažejo izidi vzporednih volitev, objavljeni po zaprtju volišč ob 17. uri. Na drugem mestu je vladajoča ljudska stranka (ÖVP) s 23,5 odstotka, tesno pa jim sledijo socialdemokrati (SPÖ) s 23-odstotno podporo, poročajo avstrijski mediji.

Za Zelene in liberalni Neos je glede na vzporedne volitve glasovalo po 10,5 odstotka Avstrijcev. Ostali dve stranki, ki sta sodelovali na volitvah, avstrijski komunisti (KPÖ) in Demokratično, nevtralno, avtentično (DNA), sta s tremi in 2,5 odstotka glasov ostali pod štiriodstotnim pragom za izvolitev v Evropski parlament.

V Avstriji so danes volili 20 evropskih poslancev, saj bo Avstrija v Evropskem parlamentu v novem sklicu pridobila en poslanski sedež. Glasovali so lahko tudi 16- in 17-letniki.

S kampanjo so razburili

Volilno kampanjo so med drugim zaznamovala opozorila pred zasukom v desno v Evropi ter razprave o vojni v Ukrajini in podnebnih spremembah. Svobodnjaki pa so v kampanji med drugim razburili s plakati, na katerih pozivajo k »ustavitvi norosti EU«, na njih pa sta med drugim ob napisu vojno hujskaštvo upodobljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v prisrčnem objemu.

Izidi volitev in prihodnja sestava Evropskega parlamenta bodo okvirno znani danes po 23. uri, ko se bodo zaprla volišča v vseh članicah EU.