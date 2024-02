V največjem hotelu na svetu je prostora za več kot 14.000 ljudi

Če bi radi obiskali največji hotel na svetu, bo treba v Malezijo, v First World Hotel. Hotel s tremi zvezdicami je tako rekoč svet v malem, saj ima poleg 7351 sob še ogromno nakupovalno središče, kazino, zabaviščni park, več kinodvoran, pokriti bazen pa seveda na desetine barov in restavracij in še in še. Bivanje v tem velikanskem kompleksu je na voljo že za manj kot 30 evrov na noč, v ceno seveda niso vštete vstopnine za omenjene aktivnosti. Največja posebnost je sicer kazino, v Maleziji so igre na srečo namreč prepovedane, izjemo so naredili zgolj v tem primeru.

Izkušnja je zagotovo zanimiva, če nič drugega, se boste lahko pohvalili, da ste dopustovali v največjem hotelu na svetu, a gostje, ki so ga že obiskali, predvsem nad sobami niso bili preveč navdušeni. Nekateri so pogrešali razgled, druge je zeblo, tretjim se je zdel celotni hotel vse prej kot čist. Da je težko dobiti zaposlene, ki bi skrbeli za toliko sob in ustregli več kot 14.000 ljudem, kolikor jih je lahko v hotelu, če so polne vse sobe, priznavajo tudi lastniki, a z obiskanostjo so več kot zadovoljni, zato se reči najbrž ne bodo kaj kmalu spremenile.