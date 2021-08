V Jadranu ih je le še 17, zadnjega so našli in zaprli v kletko

Leščurja, ki ga je našla Iva, so poimenovali Iva1, saj so prepričani, da jih bodo odkrili še več. FOTO: T. Makovec

Leščurji so zavarovana jadranska vrsta, tudi pri nas jih je prepovedano nabirati.

Pod morsko gladino je drug svet. Bogat, živahen, žal pa se tudi zaradi onesnaževanja in pretiranega plenjenja ljudi njegova biodiverziteta krči, prebivalci morja pristajajo na seznamih ogroženih vrst. Tudi v Jadranskem morju, kjer je živega velikega leščurja, ki se ponosno dviguje iz peščenega dna na morskih livadah, že skoraj nemogoče videti. Po raziskavah hrvaškega ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj imajo v Jadranu celo zgolj samo 17 odkritih in dokumentiranih leščurjev!Zato je bila nedavna najdba tretješolke, ki se je z očetompodala na popoldansko plavanje blizu Zadra, še pomembnejša in še bolj razveseljujoča. Zgolj nekaj zamahov od obale, v plitvini dobrih dveh metrov, sta naletela na nekaj, česar niti dekličin oče, pomorščak, že dolgo ni videl. Mladega živega leščurja, velikega okoli 15 centimetrov. »Ob dotiku se je školjka zaprla. Bila je živa!« je bila navdušena deklica, ki si je natančno zapomnila kraj odkritja. Tja so odšli še strokovnjaki, potrdili vrsto, nato pa sta se v zgodbo hitro vključili še Natura Jadera, zavod za upravljanje zavarovanih območij narave, in zadrska univerza. Ker je mladi leščur na dokaj tveganem območju, blizu obale in pristanišča, so zanj zgradili posebno kletko, ki ga bo ščitila pred poškodbami, ki bi mu jih lahko zadali čolni ali plavalci.V minulih tednih, morda tudi navdihnjene z Ivino zgodbo, so se začele pojavljati novice, da so v bližini otoka Pag ljudje naleteli na več leščurjev. A je, direktor Javnega zavoda za upravljanje zavarovanih območij narave v Zadrski županiji, to zanikal, češ da ljudje pogosto zmotno mislijo, da je živ, ker je školjka odprta. »To ne pomeni, da je tudi živa. Živa školjka se bo, ko se ji približate, zaprla,« je dejal in dodal, da po več dneh prečesavanja morja okoli Paga niso naleteli na niti eno.V Jadranu imajo zabeleženih le 17 živih primerkov velikega leščurja, zato so zagnali akcijo Ste jih videli?, v kateri spodbujajo ljudi, da morebitno najdbo sporočijo na vrste@mingor.hr.