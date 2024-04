V Gazi ubitih več humanitarnih delavcev iz Poljske, ZDA ... dostavljali so hrano

Humanitarna organizacija World Central Kitchen (WCK) je danes sporočila, da je bilo v izraelskem napadu v Gazi v ponedeljek ubitih sedem njenih zaposlenih, med njimi tujci, ko so dostavljali pomoč v hrani za območje Gaze. Naznanila je tudi, da začasno prekinja svoje dejavnosti pomoči v Gazi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Iz bolnišnice Al Aksa so sprva poročali o petih truplih, blizu katerih so ležali trije tuji potni listi, organizacija pa je kasneje sporočila, da je bilo ubitih sedem njenih sodelavcev. Po navedbah World Central Kitchen so bili iz Avstralije, Poljske, Združenega kraljestva, Palestine ter dvojni državljan ZDA in Kanade.

Organizacija, ki sodeluje pri dostavah pošiljk s hrano in humanitarno pomočjo v oblegano palestinsko enklavo, je ob tem incident označila za tragedijo in ponovno poudarila, da humanitarni delavci in civilisti nikoli ne smejo biti tarča tovrstnih napadov.

Napad se je po navedbah humanitarne organizacije s sedežem v ZDA zgodil v ponedeljek, ko je izraelska vojska končala dvotedensko vojaško operacijo v bolnišnici Al Šifa v mestu Gaza in njeni okolici. Uslužbenci WCK so v času napada dostavljali pomoč v hrani za območje Gaze, dostavljeno po morju s Cipra.

Bili so na nekonfliktnem območju v konvoju

World Central Kitchen je navedla, da je bila njena ekipa v času napada na poti po nekonfliktnem območju v konvoju dveh oklepnih vozil z logotipom WCK in enega neoklepnega vozila. Dodali so, da je bil kljub usklajevanju z izraelsko vojsko konvoj tarča napada, ko je zapuščal skladišče v kraju Deir al Balah, kjer je ekipa raztovorila več kot sto ton humanitarne pomoči v hrani, pripeljane v Gazo po morju.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v odzivu pozval k preiskavi in ostro obsodil izraelski napad. »Kljub vsem zahtevam po zaščiti civilistov in humanitarnih delavcev smo priča novim nedolžnim žrtvam. To kaže, da je treba nemudoma začeti izvajati resolucijo VS ZN, ki zahteva takojšnjo prekinitev ognja, popoln humanitarni dostop in okrepljeno zaščito civilistov,« je zapisal na omrežju X.

Na incident so se odzvale tudi oblasti v ZDA. »Globoko smo zaskrbljeni zaradi napada, v katerem so bili v Gazi ubiti humanitarni delavci World Central Kitchen. Humanitarne delavce je treba zaščititi, ko dostavljajo nujno potrebno pomoč, zato Izrael pozivamo, naj hitro razišče, kaj se je zgodilo,« je v objavi na omrežju X sporočila tiskovna predstavnica sveta za nacionalno varnost Bele hiše Adrienne Watson.