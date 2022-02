Konec za aplikaciji facebook in instagram v Sloveniji?!

Podjetje Meta, prej znano pod imenom Facebook, grozi, da aplikaciji facebook in instagram v Evropi ne bosta več dostopni, če jim EU-regulatorji ne bodo dovolili obdelovati osebnih podatkov tako v EU kot čez lužo, torej v ZDA. To naj bi sledilo iz objavljenega poročila ameriški komisiji za delnice in borze (po angleško Securities and Exchange Comission), piše portal Android Police.

V poročilu naj bi vztrajali, da le z obdelovanjem osebnih podatkov na obeh trgih, lahko njihov sistem deluje nemoteno, medtem pa regulatorji v EU zahtevajo, da se osebni podatki prebivalcev EU obdelujejo le na strežnikih v Evropi.

Avtor zapisa na prej omenjenem portalu je mnenja, da Meta groženj ne bo uresničila, ne glede na končno odločitev regulatorjev, saj Evropa kljub ne tako prikorjenim oglasom za njih predstavlja precejšenj trg. Sprašuje pa se tudi, zakaj facebook ne grozi tudi z umikom priljubljene aplikacije za izmenjavanje sporočil WhatsApp ...