V Evropi mogoč primer nalezljive bolezni, od katere umre 88 % okuženih, cepiva ni

Španija je odkrila prvi sumljiv primer virusa Marburg, smrtonosne nalezljive bolezni, zaradi katere je v Ekvatorialni Gvineji v karanteni več kot 200 ljudi, so sporočile zdravstvene oblasti v španski regiji Valencia.

Ekvatorialna Gvineja je doslej poročala o devetih smrtih in 16 domnevnih primerih bolezni, s simptomi, kot so vročina, utrujenost, bruhanje krvi in ​​driska.