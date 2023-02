Kaj je virus Marburg? Zelo nalezljiv, umrljivost je do 88 odstotkov, in to so njegovi simpotomi

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ta teden potrdila izbruh smrtonosnega virusa Marburg v Ekvatorialni Gvineji.

Po navedbah WHO je bilo potrjeno, da je virusna vročina ubila vsaj eno osebo v državi, smrt pa ​​je bila povezana z osmimi drugimi smrtnimi primeri.

Poleg devetih smrti je v državi še 16 sumljivih primerov, pri čemer bolniki kažejo simptome, kot so vročina, utrujenost, bruhanje krvi in ​​driska.

Prisotnost virusa v vzhodni provinci Kie Ntem pomeni prvi izbruh bolezni v Ekvatorialni Gvineji. Zgodilo se je približno šest mesecev po poročanju o izbruhu te bolezni v Gani julija 2022.

Kaj je virus Marburg?

Virus Marburg je med ljudmi redek, vendar je zelo nalezljiv, ko najde človeškega gostitelja, bolezen pa je lahko smrtna, s povprečno smrtnostjo okoli 50 odstotkov, navaja WHO.

Med izbruhom virusa v Angoli leta 2005 je bila umrljivost bolnikov kar 88-odstotna. Pogosti simptomi virusa Marburg so vročina, utrujenost, bruhanje krvi in ​​driska. Bolezen se začne z visoko vročino, hudim glavobolom in šibkostjo. Pojavijo se lahko tudi bolečine in krči v mišicah, zlatenica, slabost in bolečine v trebuhu, piše Insider.

Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je dejal, da se lahko peti dan pojavi tudi nesrbeč izpuščaj na prsih, hrbtu ali trebuhu. Bolniki imajo okoli tretjega dne tudi značilen videz z globoko vstavljenimi očmi, brezizraznim obrazom in izjemno letargijo. Smrt pogosto nastopi med osmimi in devetimi dnevi. Virus je zelo nalezljiv. WHO pravi, da trenutno ni znanih cepiv ali protivirusnih zdravil, vendar lahko nega, hidracija in zdravljenje specifičnih simptomov izboljšajo možnosti preživetja bolnikov. Marburg prihaja iz iste družine virusov, ki povzročajo ebolo, skupine, imenovane filovirusi.

Virus se na človeka prenaša preko netopirjev, ki so naravni gostitelji virusa. Ko se oseba okuži, se širi z neposrednim stikom s telesnimi tekočinami okuženih ljudi, pa tudi preko kontaminiranih površin in materialov.

Virus je bil prvič prepoznan leta 1967 med laboratorijskimi strokovnjaki, ki so raziskovali v Marburgu in Frankfurtu v Nemčiji ter v Beogradu v Srbiji.