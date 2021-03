V enem tednu več kot 10.000 potresov

Močno seizmično dogajanje je začelo 24. februarja tresti polotok Reykjanes na Islandiji, od tedaj pa so zaznali več kot 10.000 potresov. Po nizu močnih potresov so zaznali tudi premikanje magme, kar povečuje možnost izbruha vulkana.



Islandija, vulkanski otok na severu Atlantika, je ena najaktivnejših vulkanskih regij na svetu, saj leži tako evrazijski in severnoatlantski tektonski plošči. Ko se plošči odmikata druga od druge, 'trgata' otok, vulkanska dejavnost na Islandiji pa je imela v preteklosti velik vpliv tudi na Evropo.



Najmočnejši potres je imel magnitudo 5,7, tresenje tal so čutili tudi v prestolnici Reykjavik. Pred tem potresom so zaznali več kot 500 manjših potresov. Nato je sledilo še več potresov z magnitudo med 4 in 5. V zadnjem mesecu je Islandijo skupaj streslo šest potresov z magnitudo 5 ali več, 43 potresov z magnitudo med 4 in 5, 264 potresov z magnitudo med 3 in 4 ter 1426 z magnitudo med 2 in 3. Poleg tega je bilo 10.793 potresov z magnitudo pod 2, ki jih ljudje po navadi ne čutijo.

