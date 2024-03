V mestu presežkov gradijo najvišji rezidenčni zvonik, v katerem bo ogromno stanovanj

Dubaj že dolgo velja za mesto presežkov, zdaj pa bodo k vsem »naj« stavbam dodali še eno - najvišji rezidenčni zvonik na svetu. Aeternitas, kar v latinščini pomeni večnost, bo samo 22 metrov nižji od najvišje rezidenčne stolpnice na svetu in še nekaj metrov več od najvišjega zvonika, ki stoji v Meki. Stolp v Dubaju je zasnovalo podjetje London Gate v sodelovanju z znamenitim švicarskim proizvajalcem luksuznih ročnih ur Franckom Mullerjem, stanovanja v njem, na voljo so eno- in trosobna, pa tudi ogromni luksuzni dupleksi s pogledom na marino, pa je že mogoče kupiti, čeprav bodo končana šele junija 2027.

Skupno bo v stolpnici 649 stanovanj, v pritličju bo stanovalce in obiskovalce pričakal portir, ki bo na voljo 24 ur na dan, enako velja za čistilno službo, stanovalci bodo lahko vsak del dneva in noči naročili tudi postrežbo v sobo. Snovalci pravijo, da bodo v stavbi na voljo »storitve kot v hotelu, a v kombinaciji z udobjem in zasebnostjo doma«.

V stolpnici bodo poleg stanovanj še telovadnica, studio za jogo, pokriti in zunanji bazen, kozmetični salon, pa kinodvorane, knjižnica in prostor za koncerte. Kot je na predstavitvi projekta dejal predstavnik podjetja London Gate, bo ura na vrhu stolpnice vidna šest kilometrov daleč, ne le zaradi višine stavbe, ogromna bo namreč tudi sama ura, v višino bo merila 40 in v širino 30 metrov.

Stanovanja naj bi bila vseljiva do junija 2027.

Tudi sicer ura ne bo videti kot tiste na tradicionalnih zvonikih, veliko bolj namreč spominja na elegantno zapestno uro, kot jih izdeluje Franck Muller. Tudi on ima namreč kolekcijo Aeternitas, gre pa za enega najbolj kompleksnih dizajnov ur, tiste iz omenjene kolekcije namreč vsebujejo tako imenovani večni koledar, zanje pa je treba odšteti okrog 10.000 evrov.