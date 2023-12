V Bruslju spoznali Lumar, slovenskega junaka trajnosti

Generali si prizadeva za soustvarjanje trajnostne družbe in k temu spodbuja tudi druge. V vlogi vseživljenjskega partnerja, ki jo gradi že skoraj dve stoletji, trajnost razume tudi kot odgovornost za ustvarjanje novih priložnosti za boljšo prihodnost – na različnih področjih. V gospodarstvu tako spodbuja trajnostno poslovanje, saj to za mala in srednje velika podjetja predstavlja veliko priložnost za rast.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Generali zavarovalnica d.d.