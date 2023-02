V brodolomu na jugu Italije umrlo več kot 30 migrantov, tudi nekajmesečni otrok

V razburkanem morju pred mestom Crotone v regiji Kalabrija na jugu Italije je danes potonilo preobremenjeno plovilo z migranti na krovu. Umrlo je več kot 30 ljudi, med njimi tudi otrok, približno 40 ljudi pa je reševalcem uspelo rešiti. Iskanje pogrešanih se nadaljuje, delo pa reševalcem otežuje razburkano morje, poročajo tuje tiskovne agencije.

V nesreči je umrlo najmanj 33 ljudi, vključno z nekajmesečnim otrokom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Da je število smrtnih žrtev preseglo 30, je potrdil tiskovni predstavnik gasilcev v Kalabriji Danilo Maida. Nacionalna gasilska služba je prek Telegrama sporočila, da so doslej našteli 40 preživelih.

Naplavilo je ostanke ladje. FOTO: Stringer, Reuters

Natančnih podatkov o državljanstvu žrtev in pristanišču, od koder so krenili na pot, za zdaj ni. Domnevno naj bi šlo za ljudi iz Afganistana, Irana in Pakistana, poroča britanski BBC.

Po navedbah italijanske policije bi število smrtnih žrtev lahko še naraslo, saj številnih trupel še niso izvlekli iz morja. Brodolom naj bi skupno preživelo 80 ljudi, med katerimi so jih 21 odpeljali v bolnišnico v Crotoneju. Nekateri na prevoz v bolnišnico še čakajo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.



Po prvih podatkih naj bi šlo za ribiški čoln oziroma manjšo ladjo. Plovilo naj bi potonilo zaradi preobremenjenosti, siloviti valovi pa naj bi ga tudi razbili na pol. V času nesreče naj bi bilo na njem okoli sto ljudi.

Vsako leto se veliko ljudi v upanju na boljše življenje odpravi na nevarno pot iz Severne Afrike prek Sredozemskega morja v Evropsko unijo. Plovila, ki jih pri tem uporabljajo, so pogosto prenatrpana in nevarna za uporabo.



Prejšnji teden je italijanski parlament dokončno potrdil sporni zakon, ki ga je predlagala desna vlada premierke Giorgie Meloni. Nova zakonodaja bistveno omejuje misije reševalnih ladij nevladnih organizacij v Sredozemlju.

V skladu z novimi pravili morajo ladje po reševalni akciji v Sredozemlju zaprositi za dostop do varnega pristanišča in tja odpluti »brez odlašanja«, namesto da ostanejo na morju in iščejo druge ladje z migranti v stiski.