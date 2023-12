V Bosni in Hercegovini so se hudo tresla tla z magnitudo 4,9. Potres so čutili tudi na Hrvaškem

Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC) poroča, da je Bosno in Hercegovino stresel potres z magnitudo 4,9. Prvotna ocena je bila 5,4.

Čutili so ga po vsej Slavoniji, oglasili so se nam prebivalci Osijeka, da je precej močan, nato Požege in Slavonskega Broda.

Po preliminarnih podatkih EMSC-ja je bilo žarišče potresa 10 km od Zenice in 69 km od Sarajeva.

Kot so nam povedali kolegi iz Sarajeva, so čutili močno tresenje, ki je trajalo 4-5 sekund. Zaenkrat še ne vedo, ali je kakšna škoda.

Po navedbah občanov so potres čutili v Zenici, Žepču, Vitezu, Travniku, Busovači, Kaknju, pa tudi v prestolnici Sarajevu in okoliških mestih.

Brez elektrike je ostal tudi del mesta Nemila pri Zenici. V središču Zenice se je porušila fasada ene izmed starejših stavb. Razen gmotne škode za zdaj na srečo ni podatkov o poškodovanih občanih, poroča Klix.

Potres so čutili tudi na Hrvaškem, od Slavonije do Dalmacije. Prebivalci Osijeka pravijo, da je bilo precej močno, nato Požege in Slavonskega Broda, Zadra, poroča index.hr.