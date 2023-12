V begunskem taborišču ubitih pet Palestincev

V begunskem taborišču Tulkarem na Zahodnem bregu je bilo danes v napadu izraelske vojske ubitih pet Palestincev, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje.

Kot poroča palestinska tiskovna agencija Wafa, so izraelske obrambne sile med operacijo v begunskem taborišču izvedle obsežne aretacije in poškodovale infrastrukturo. Sprva so sicer poročali o štirih ubitih Palestincih.

Po navedbah prebivalcev begunskega taborišča so izraelske varnostne sile območje zapustile, reševalne ekipe pa iščejo morebitne žrtve.