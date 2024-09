V Avstriji je zmagala stranka, ki so jo ustanovili nacisti: »To je začetek nove dobe«

Avstrija je na včerajšnjih volitvah zavila v desno, slavila je namreč skrajno desna Svobodnjaška stranka (FPÖ). To je prvič po drugi svetovni vojni, da je največ glasov na državnih volitvah dobila stranka, zakoreninjena v nacistični ideologiji.

Evropske radikalne desničarske stranke so včerajšnjo zmago FPÖ proslavile kot spodbudo nacionalnim konservativcem ob porastu skrajne desnice, ki je vzplamtela iz strahu pred migranti.

Rekorden rezultat Svobodnjakov

FPÖ pod vodstvom Herberta Kickla, ki je pridobil podporo zaradi šibkega gospodarstva in zaskrbljenosti, da Avstrija sprejema priseljence hitreje, kot jih lahko integrira, je dobila približno 29 odstotkov glasov – rekorden rezultat, ki bi stranki lahko dal platformo za vodenje naslednje vlade.

S tem so se odprla vrata v novo obdobje, je po objavi prvih izidov dejal vodja stranke Herbert Kickl. Na volišča je prišlo kar 6,3 milijona volivcev (78 odstotkov), v kampanji pa so prevladovale teme migracij in azila, pa tudi propadajoče gospodarstvo in vojna v Ukrajini.

Na pogrebu dolgoletnega politika FPÖ so žalujoči svojega kolega pospremili s petjem himne SS. FOTO: Lisa Leutner Reuters

FPÖ naj bi imela približno 56 od 183 sedežev v parlamentu, medtem ko naj bi konservativci dobili 52, socialdemokrati pa 41 sedežev. Generalni sekretar FPÖ Michael Schnedlitz je dejal, da so »možje in ženske Avstrije pisali zgodovino«, ni pa želel povedati, o kakšni koaliciji se bo njegova stranka poskušala pogajati.

BBC je poročal, da je analiza volivcev pokazala, da bodo tisti, stari od 35 do 59 let, najpogosteje volili skrajno desnico, nekoliko več žensk kot moških.

Sestava vlade

Kickl mora poiskati partnerja za sestavo stabilne koalicije, saj ga ostali voditelji strank ne prenesejo. Niso mu hoteli ustreči in zelo hitro so začeli razmišljati o možnosti alternativne vlade, ki bi jo vodila FPÖ.

A avstrijskim skrajnim desničarjem so čestitali številni evropski zavezniki. FPÖ je del skrajno desničarske skupine v Evropskem parlamentu, ki jo vodi francoski Nacionalni zbor (RN).

Vodja RN je Marine Le Pen, ki je izrazila veselje nad zmago in dejala, »da je to kazalnik, da takšne stranke napredujejo povsod,« je zapisala v objavi na X.

Geert Wilders: Časi se spreminjajo!

Med tistimi, ki so stranki čestitali, je tudi Bjoern Hoecke, eden od voditeljev skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), ki je zmago FPÖ označil za »senzacijo« in na X zapisal: »Zmaga FPÖ ni le zmaga Avstrije - seže daleč presega meje in alpske republike in je dober znak napredka za vso Evropo.«

Nizozemski nacionalist Geert Wilders, čigar stranka PVV vodi nizozemsko vlado, je na X dejal: »Zmagujemo! Časi se spreminjajo! Identiteta, suverenost in svoboda. In nič več nezakonitega priseljevanja ali azila, po čemer hrepenijo desetine milijonov Evropejcev!«

Na Facebooku se je oglasil tudi madžarski minister za zunanje zadeve Peter Szijjarto, ki je zapisal: »Kakšen konec tedna! Po Češki še ena zmaga za domoljube čez mejo ... Brez vojne, brez migracij in brez propagande spolov!«

Povezave z nacizmom otežujejo koalicijo

FPÖ, ki so jo v 50. letih prejšnjega stoletja ustanovili nekdanji člani SS in drugi nacistični veterani, je na teh volitvah nastopila na platformi proti tujcem in obljubila, da bo zgradila »trdnjavo Avstrijo«, ki bo preprečila migrante.

Kickl je volivcem obljubil, da bo postal njihov Volkskanzler ali »ljudski kancler«, kar je bil vzdevek, ki ga je uporabljal Adolf Hitler. Stranka poskuša zgraditi podobo kot alternativa desni in levi sredini, redno pa uporablja antisemitske fašistične trope. Opomin na globino strankarske afinitete do estetike Tretjega rajha se je pojavil v petek na pogrebu dolgoletnega politika FPÖ, kjer so žalujoči svojega kolega pospremili s petjem himne SS. Pogreba so se udeležili številni nekdanji in sedanji voditelji FPÖ.

Takšni ekscesi bodo FPÖ otežili sestavo koalicije, a ta vseeno ni nemogoča. Zmaga evroskeptične FPÖ bi lahko razdelila Evropsko unijo na zunanjepolitičnem področju.