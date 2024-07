V 78. letu starosti je umrl dolgoletni televizijski voditelj

V četrtek je umrl dolgoletni televizijski voditelj finančnih oddaj na televizijah CNN in Fox News Lou Dobbs, je med prvimi sporočil bivši predsednik ZDA Donald Trump. Dobbs je bil odločen podpornik Trumpa na Foxu in je širil teorije zarote o ukradenih predsedniških volitvah 2021. Zaradi tožb ga je vodstvo televizije Fox News leta 2021 odpustilo.

»Umrl je veliki Lou Dobs. Prijatelj in res neverjeten novinar, poročevalec in talent,« je na svojem družbenem mediju Truth Social objavil Trump. »Razumel je, kaj se dogaja po svetu veliko bolje kot vsi ostali,« je ob izreku sožalja družini dodal Trump.

Lou Dobbs. FOTO: Mandel Ngan, Afp

Novico o smrti so sporočili tudi na spletni strani Dobbsa.

Dobbs je bil pri televiziji CNN vse od njene ustanovitve v 80. letih prejšnjega stoletja. Vodil je poslovne oddaje, leta 2009 pa so ga odpustili, med drugim zaradi provokativnih komentarjev glede priseljencev. Tisti, ki so ga poznali, pravijo, da se je spremenil po terorističnih napadih 11. septembra 2001 in je postal vse bolj populističen, poroča CNN.

K televiziji Fox News je prišel leta 2011, ostal pa je do leta 2021, ko je bil imenovan v tožbi podjetja za izdelavo volilnih strojev Smartmatic, ker je širil lažne novice o volitvah 2020.