V 150 dneh pretekla 150 maratonov: tekla za svojo dušo in naravo

Celino tam spodaj je dodobra prečesala, v 150 dneh je pretekla prav toliko maratonov in se seveda vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov. Erchana Murray-Bartlett je skupno premagala 6300 kilometrov in si Avstralijo ogledala od severa do juga, od Cape Yorka do Melbourna, pri tem pa še marljivo zbirala denar za domače ogrožene živalske in rastlinske vrste.

Več kot 5000 kilokalorij na dan

Erchana, ki jih šteje 32, je tekaško epopejo začela avgusta v Queenslandu, v prvih decembrskih dneh pa se je že vpisala v laskavo knjigo, kjer je s prestola najvztrajnejše maratonke, ta jih je opravila 106, spodrinila Britanko Kate Jayden. Toda Avstralka se ni ustavila pri tem izjemnem dosežku. Sklenila je vztrajati do okroglih 150, kar je nedvomno rezultat, ki bo še dolgo ostal nepremagan.

Poškodbe, neurja, ugrizi pajkov, krči in neznosne temperature je niso ustavili.

Nutricionistka se je med nepredstavljivim naporom spopadala tudi s številnimi poškodbami, ki pa je niso ustavile na poti do cilja, tako tudi nečloveške vremenske razmere ne, saj je tekla tako med hudimi neurji in nalivi kot ob temperaturnih kalvarijah. Podviga ji niso preprečile niti sončne opekline, ugrizi pajkov in piki komarjev, žulji in krči, ne izguba kilogramov, ki so kar kopneli, čeprav je na dan zaužila več kot 5000 kilokalorij.

6300 kilometrov je nabrala.

Priznava, da je bila večkrat na robu obupa; iz krize se je reševala tako, da je pozabila na velikopotezne cilje in si raje zastavila majhne korake: samo še 500 metrov, se je spodbujala, in tako nabirala neverjetne razdalje. Erchana, ki so se ji olimpijske igre v Tokiu izmuznile, se je tako vseeno zapisala v zgodovino, vpis v Guinnessovo knjigo, sploh po takšnem dosežku, nedvomno preseže zlato kolajno, so navdušeni njeni domači in ponosni, da je 32-letnica združila svoji dve strasti, šport in neizmerno ljubezen do narave.