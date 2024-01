Usmrtitev po novi metodi v Ameriki: umiral je kar 22 minut, to so bile njegove zadnje besede

Ameriška zvezna država Alabama je v četrtek z dušikom usmrtila 58-letnega Kena Smitha. To je bila prva usmrtitev obsojenca na smrt z dušikom. Nasprotniki smrtne kazni to opredeljujejo kot nehumano, okrutno in eksperimentalno dejanje. Alabama trdi, da je metoda povsem humana, poročajo ameriški mediji.

Smith se je večkrat neuspešno pritožil na sodišča, češ da je ta vrsta usmrtitve kruta in nenavadna. Alabama je skušala Smitha usmrtiti že leta 2022, vendar pa so usmrtitev v zadnjem trenutku preklicali zaradi težav z izvedbo usmrtitve z injekcijo.

Kenov zločin

Na smrt so ga sicer obsodili zaradi plačanega umora 45-letne Elizabeth Sennett leta 1988. »Po več kot 30 letih izigravanja sistema gospod Smith odgovarja za svoje grozljive zločine. Molim, da bo družina Elizabeth Sennet dobila vsaj nekaj zadoščenja,« je po usmrtitvi sporočila guvernerka Alabame Kay Ivey.

Usmrtitev je potekala tako, da so mu na obraz nadeli masko in skozi njo spustili čisti dušikov plin. Trajalo je 22 minut, da je umrl. Smith se je sicer v tem času tresel in zvijal. Nekaj minut je nato težko dihal, dokler ni nehal.

»Danes zvečer je Alabama naredila korak nazaj za človeštvo. Hvala, ker ste me podpirali. Rad vas imam.« To naj bi bile zadnje besede Kena Smitha, je poročal CBS News.

Šlo je za prvo usmrtitev z novo metodo, odkar so v ZDA leta 1982 uvedli usmrtitve s smrtonosno injekcijo, poroča televizija ABC.

Obramba: okrutno in nenavadno kaznovanje

Smithovi odvetniki so skušal usmrtitev preprečiti z argumentom, da gre za nepreizkušeno metodo, ki krši ustavno prepoved okrutnega in nenavadnega kaznovanja. Sodišča so argument zavračala, nazadnje pa je to tik pred usmrtitvijo storilo še vrhovno sodišče ZDA.

Pravosodni minister Alabame Steve Marshall je po usmrtitvi dejal, da so uspeli dokazati, da je dušik učinkovita in humana metoda usmrtitve. Strokovnjaki Sveta za človekove pravice ZN se ne strinjajo in menijo, da ta metoda verjetno krši prepoved mučenja.

Vse več ameriških zveznih držav išče nove metode usmrtitev, ker imajo težave z zagotavljanjem sredstev, ki so potrebna za usmrtitve z injekcijo. Poleg Alabame sta dušik odobrili tudi Oklahoma in Mississippi.

Plačani umor

Elizabeth Sennett so našli mrtvo z vbodnimi ranami po telesu. Preiskava je ugotovila, da je njen mož, protestantski pastor Charles Sennett starejši plačal po 1000 dolarjev Smithu in Johnu Parkerju za umor žene, ker je bil v dolgovih in je hotel pobrati zavarovalnino.

Pastor se je v času preiskave sam ubil, Parkerja pa so usmrtili leta 2010. Smithova obsodba je bila leta 1989 razveljavljena, vendar pa je bil leta 1996 ponovno obsojen na smrt. Porota je sicer predlagala dosmrtni zapor, vendar se je sodnik samovoljno odločil, da ga obsodi na smrt. Alabama sedaj sodnikom tega več ne dovoli.