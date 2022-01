Umrla nogometna legenda

Španski nogometni klub Real Madrid je sporočil, da je v 89. letu starosti umrl Francisco Paco Gento, legenda kraljevega kluba, s katerim je med letoma 1953 in 1971 osvojil šestih pokalov evropskih državnih prvakov (današnja liga prvakov).

Francisco Paco Gento. FOTO: Twitter

Gento je osvojil še 12 naslovov španskega prvaka, dva španska pokala in en medcelinski pokal. Za Real je odigral 600 tekem in dosegel 182 golov, zbral je tudi 43 nastopov za špansko reprezentanco in nastopil na dveh svetovnih prvenstvih (1962, 1966).

Gento, ki je igral ob boku Alfreda di Stefana, Hectorja Riala, Ferenca Puskasa in tudi Raymonda Kope (1955–1959), je bil med letoma 1956 in 1960 z Realom petkrat evropski klubski prvak, šestič pa šest let pozneje.