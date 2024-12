Velika žalost v poslovnem svetu: umrl je ugleden podjetnik, bil je reševalec kriz

Richard Parsons, ugleden temnopolti poslovnež, znan po svojih sposobnostih reševanja kriz, je umrl v starosti 76 let. Parsons je igral ključne vloge pri vodenju podjetij, kot sta Time Warner in Citigroup, skozi zahtevna obdobja, vključno z obdobjem po združitvi z AOL in finančno krizo leta 2008.

Bil je tudi vpleten v športno industrijo, kjer je služil kot začasni izvršni direktor košarkarskega kluba iz lige NBA Los Angeles Clippers. Njegova kariera je obsegala različne sektorje, od prava in politike do korporativnega vodenja, kar mu je prineslo spoštovanje in občudovanje v različnih industrijah.

Richard Parsons FOTO: Mpnc/Profimedia

Kljub zdravstvenim težavam je Parsons ostal predan svojemu delu in filantropskim prizadevanjem, s čimer je pustil trajen pečat v ameriškem poslovnem svetu in družbi.