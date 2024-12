V tragični nesreči umrl mladi igralec Hudson Joseph Meek (16)

Hudson Joseph Meek, 16-letni igralec, ki je nastopil v filmu Baby Driver, je umrl v tragični nesreči v Alabami. Najstnik naj bi padel iz vozečega se avtomobila in utrpel smrtne poškodbe, poročajo tuji mediji. Nemudoma so ga prepeljali v bolnišnico v Birminghamu, vendar je zaradi poškodb umrl manj kot 48 ur po nesreči.

Meek je bil znan po tem, da je upodobil mlajšo različico glavnega junaka iz filma Baby Driver iz leta 2017. Prav tako je imel nekaj gostujočih vlog v televizijskih serijah, vključno z NBC-jevo dramo Found. Prve igralske korake je naredil leta 2014 v filmu The Santa Con, kjer je igral ob Melissi Joan Hart in Jaleelu Whiteu, najbolj znanem po vlogi Steva Urkla v seriji Pod istim krovom. Pred smrtjo je delal tudi na več filmih in oddajah, ki naj bi bili izdani leta 2025.

Spomnimo, film Baby Driver je akcijski film iz leta 2017, ki ga je napisal in režiral Edgar Wright. V filmu igra Ansel Elgort kot voznik za pobeg, ki si želi svobode od kriminalnega življenja skupaj s svojo punco Deboro. V stranskih vlogah so nastopili Eiza González, Jon Hamm, Jamie Foxx, Jon Bernthal in Kevin Spacey.