Umirjanje električnosti

Odziv trga na električna vozila ni v skladu s pričakovanji, na kar se znamke različno odzivajo. Po navalu uvajanja električnih avtomobilov se proizvajalci umikajo iz miselnosti, namenjene samo električnim vozilom, medtem ko se rast prodaje v segmentih električnih vozil zmanjšuje.

Upočasnitev še posebno občutijo luksuzne znamke. Verjetno ni nobeno presenečenje, da so se tudi pri Porscheju odzvali na upočasnjeno rast v segmentu luksuznih električnih vozil – pri modelu taycan so v tretjem četrtletju doživeli 35-odstotni padec prodaje.

Kot poroča Automotive News Europe, so pri Porscheju objavili, da se bodo ponovno zavezali razvoju avtomobilov na bencin. Razmišljajo namreč, da bi svojo prihajajočo linijo električnih vozil opremljali tudi z bencinskimi in hibridnimi pogonskimi sklopi. »V luksuznem segmentu je jasen trend v smeri avtomobilov z motorjem z notranjim zgorevanjem, zato se bomo odzvali v svojem proizvodnem ciklu,« je po poročanju AN Europe dejal finančni direktor Porscheja Lutz Meschke.

Dodal je še: »Jasno je, da se bodo motorji z notranjim zgorevanjem ohranili še veliko dlje.« Spomnimo, da je Porsche načrtoval, da bo leta 2025 polovico prodaje ustvaril z električnimi vozili in s priključnimi hibridi, do leta 2030 je računal na kar 80 odstotkov.