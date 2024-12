Ukrajina na poti v EU: Pristopna pogajanja dobivajo nov zagon

Evropska unija in Ukrajina si bosta prizadevali, da bi v okviru pristopnih pogajanj v prvi polovici leta 2025 odprli vsaj dva sklopa pogajalskih poglavij, je danes v Kijevu dejal novi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Napovedal je še, da bo EU Ukrajini prihodnje leto vsak mesec namenila 1,5 milijarde evrov finančne pomoči.

»Vi ste del evropske družine in veselimo se, da postanete članica unije. Vaš dosedanji napredek je občudovanja vreden,« je o ukrajinskih naporih za vstop v EU po pogovorih z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim dejal Costa.

EU in Ukrajina si bosta po njegovih besedah prizadevali, da bi v okviru ukrajinskega pristopnega procesa v prvi polovici prihodnjega leta odprli vsaj dva sklopa pogajalskih poglavij.

Novo vodstvo EU, nova vizija za Ukrajino

Ukrajina je pristopna pogajanja z EU začela junija letos, zdaj pa čaka na začetek vsebinske faze pogajanj. Ta se začne z odprtjem prvega sklopa poglavij, povezanih z vladavino prava. V okvirju, ki je podlaga za pogajanja, je sicer pravni red EU razdeljen na 33 poglavij, združenih v šest sklopov. O odprtju posameznih poglavij in sklopov pa odločajo države članice.

Nad pristopnimi pogajanji bo po novem bdela nekdanja slovenska diplomatka Marta Kos, ki je danes nastopila mandat evropske komisarke za širitev in Costo skupaj z novo visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas tudi spremlja na obisku v Kijevu. Kos je prav tako pristojna za podporo Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo.

Kaja Kallas. FOTO: Frederick Florin Afp

Costa je napovedal, da bo EU Kijevu še letos namenila dodatnih 4,2 milijarde evrov finančne pomoči. Prihodnje leto pa ji bo vsak mesec namenila 1,5 milijarde evrov pomoči. Gre za denar od upravljanja ruskega premoženja, zamrznjenega v okviru zahodnih sankcij proti Moskvi. Ta denar bo lahko Ukrajina namenila tudi za vojaške namene, je pojasnil predsednik Evropskega sveta.

Sestali so se v Kijevu

»Počaščen sem, da lahko predsednika Evropskega sveta Antonia Costo danes na prvi dan novega vodstva evropskih institucij pozdravim v Ukrajini. Govorila sva o naši viziji glede evropskih in globalnih vprašanj - tako o trenutnih izzivih kot o prihodnosti,« je medtem ukrajinski predsednik zapisal na omrežju X.

Po njegovih besedah začetek novega vodstva EU odraža ključne prioritete celotne Evrope. »Mir je temelj in naredili bomo vse, kar lahko, da čim prej končamo to vojno, ki jo je Rusija sprožila ne samo proti Ukrajini, ampak tudi proti združeni Evropi,« je poudaril.

Marta Kos. FOTO: Nicolas Tucat Afp

Costa, Kallas in Kos so se v Kijevu sestali z Zelenskim in več ukrajinskimi ministri, med katerimi je bil tudi zunanji minister Andrij Sibiha, opravili pa so še ločena srečanja z drugimi predstavniki ukrajinskih oblasti.

Omenjali sankcije proti Rusiji

Kallas in Sibiha sta govorila o okrepitvi vojaške podpore EU Ukrajini, naložbah v ukrajinsko obrambno industrijo in približevanju Ukrajine EU, je ukrajinski zunanji minister zapisal na omrežju X.

Prav tako sta po njegovih navedbah razpravljala o sankcijah proti Rusiji, tudi o ukrepanju proti ladjam, ki plujejo pod zastavami tretjih držav in jih Rusija uporablja za izogibanje cenovni kapici skupine G7, namenjene omejevanju izvoza ruske nafte. Te ukrepe bo po napovedih vključeval 15. sveženj evropskih sankcij proti Moskvi.