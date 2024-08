Uf, Putina prav na praznik takole grdo ponižali. Poglejte, kaj so mu naredili (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin je Rusom čestital ob dnevu državne zastave Ruske federacije.

»Danes slavimo državno zastavo, ki skupaj s himno in grbom predstavlja enega temeljnih simbolov naše države,« je dejal ruski predsednik.

FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Dan zastave Ruske federacije se v Rusiji praznuje vsako leto 22. avgusta na podlagi odloka predsednika Ruske federacije z dne 20. avgusta 1994 O dnevu državne zastave Ruske federacije.

Putin Ukrajino obtožil poskusa napada na jedrsko elektrarno Kursk Ukrajina je poskušala napasti jedrsko elektrarno Kursk, ki je sicer od območja spopadov oddaljena okoli 50 kilometrov, je danes zatrdil ruski predsednik Vladimir Putin, pri čemer dokazov za svoje navedbe ni podal. Nuklearko bo predvidoma prihodnji teden obiskal generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi.

No, malce drugače pa so ta praznik obeležili ukrajinski vojaki. Tako se je pojavil posnetek, na katerem skupina oborožencev s strehe stavbe v globino vrže več ruskih zastav in ob ploskanju postavi ukrajinsko zastavo.