Stanovalci v Dubrovniku besnijo: turisti jim urinirajo po vratih

Turistična gneča v poletnem času seveda razveseljuje številne ponudnike nastanitev in lastnike gostinskih obratov, mnogo manj pa komunalne delavce priljubljenih mest, ki se v vročih mesecih spopadajo z nagnusno nadlogo. Nespodobnimi obiskovalci, ki urinirajo po vseh vogalih in kotičkih ulic, pa čeprav je na voljo več kot dovolj javnih stranišč, da o toaletnih prostorih v lokalih ne govorimo.

Pod vplivom alkohola

Prav zato so upravičeno jezni predvsem v dalmatinskih mestih, kjer je poleti po pričakovanjih največji vrvež, a tudi letos dela sive lase prebivalcem in občinarjem. Tako fantje kot dekleta, moški in ženske, vsi se očitno najraje olajšajo kar na ulici, se za glavo držijo predvsem v Dubrovniku in Splitu, od koder po družabnih omrežjih kroži vse več fotografij nemarnih gostov. A podobe in zgražanje očitno ne dosežejo malomarnih storilcev.

Zagrožena globa turistov očitno ne prestraši.

»Ob vseh toaletnih prostorih, ki jih v našem mestu zares ne primanjkuje, se obiskovalci najraje sprostijo kar ob ulici. Včasih zamažejo zidove zasebnih domov, včasih javnih prostorov, a v vsakem primeru je to nespodobno in povsem nepotrebno. Stanovalci sami polivajo vodo izpred vhodov v svoje domove, razgrajači pa jim kdaj urinirajo celo po vratih. Tudi naši delavci nenehno krožijo po mestu in spirajo nesnago, a kljub temu so turisti venomer v premoči. Običajno so najdejavnejši po polnoči, ko so verjetno že pošteno pod vplivom alkohola, a kljub temu mislim, da se vsakdo lahko toliko brzda, da pravočasno poišče stranišče,« so zgroženi zaposleni pri dubrovniški komunalni službi, kjer imajo od razmaha sezone polne roke dela. Vse pozivajo k uporabi toaletnih prostorov znotraj lokalov, v katerih se zabavajo, vedno pa so jim na voljo javna stranišča, za obisk katerih je sicer treba odšteti simbolni znesek enega evra, a so prostori venomer vzdrževani, zagotavljajo in obljubljajo ureditev še dodatnih sanitarij, da bo pokrito kar se da veliko območje tega dalmatinskega bisera.

Za prekršek javnega uriniranja je zagrožena tudi globa do 200 evrov, ali so oblasti komu že izrekle kazni, ni znano. Občinarji si seveda z ukrepi ne želijo odganjati obiskovalcev, a vendarle upajo, da bodo opozorila zalegla in da bodo spoštljivi do kraja počitniškega bivanja. Ne nazadnje pred nemarneži niso varne niti zgodovinske znamenitosti, so zaskrbljeni.