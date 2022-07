Turisti množično zapuščajo hotele, krive so divje zabave na Slovenski plaži

V času turistične sezone so interesi gostov, ko gre za preživljanja časa na dopustu, zelo raznoliki in hitro pride do navzkrižja interesov. Nekateri imajo dopust za oddih, drugi pa za divje zabave. Na takšen problem so naleteli v Budvi, kjer so turisti začeli množično odhajati zaradi hrupnih zabav na plaži, ki se imenuje Slovenska.

Hrup se je v zadnjih dveh tednih stopnjeval, gostje zapuščajo hotele, občina Budva pa problema ne želi rešiti, so sporočili po srečanju predstavnikov krajevnih skupnosti Stari grad in Gospoština.

Lokalno samoupravo pozivajo, naj pripelje stanje v zakonske okvire. Njihova pobuda je jasna: spraviti čezmerno raven hrupa v pravni okvir, omogočiti dostojno življenje prebivalcem Budve, turistom pa zagotoviti dostojne in kakovostne pogoje za bivanje, poroča srbski Kurir.