Tudi pred veleposlaništvom v Ljubljani prepovedali mavrično zastavo

Ameriško ministrstvo za zunanje zadeve je po ukazu novega predsednika Donalda Trumpa uvedlo novo politiko »ene zastave«, ki pred konzulati in ambasadami po svetu, torej tudi v Ljubljani, prepoveduje izobešanje vseh zastav, ki niso ameriške.

Nova Trumpova politika izrecno prepoveduje izobešanje mavričnih zastav LGBTQ+ in zastav, ki so simbol ameriškega gibanja Življenja temnopoltih štejejo (Black Lives Matter, oziroma BLM), ki so bile v preteklosti pogosto vidne na ameriških diplomatskih predstavništvih, zlasti med meseci ponosa in v času protestov za rasno pravičnost.

Ta poteza je del širšega trenda Trumpove administracije, ki je že na prvi dan vladanja podpisala več izvršnih ukazov, s katerimi je ustavila vse programe za raznolikost, enakost in vključenost (DEI) v zveznih agencijah. Prav tako je uvedla ukrepe, ki priznavajo le dva spola, kar je napad na pravno priznanje nebinarnih oseb.

Konservativci ukrep pozdravili

V uradnem dopisu ministrstva je zapisano: »Od tega trenutka je na ameriških objetih, tako doma kot v tujini dovoljeno samo izobešanje zastave Združenih držav Amerike. Zastava ZDA združuje vse Američane pod univerzalnimi načeli pravičnosti, svobode in demokracije. Te vrednote, ki so temelj naše velike države, so skupne vsem državljanom Amerike, preteklim in sedanjim.

Ukrep, ki prepoveduje izobešanje omenjenih spornih zastav, je bil eden prvih, ki jih je Trump podpisal po ponedeljkovi zaprisegi. Konservativci so ga pozdravili kot korak k ohranjanju tradicionalnih vrednot in enotnosti pod eno zastavo, medtem ko so podporniki LGBTQ+ in BLM ukrep označili kot napad na prizadevanja za enakopravnost in vidnost marginaliziranih skupin.

Američani dobili tudi novega direktorja Cie

Ameriški senat je s 74 glasovi za in 25 proti potrdil Johna Ratcliffa na položaj direktorja obveščevalne agencije Cia. Nekdanji kongresnik je med zaslišanji pred potrditvijo zagotovil, da ne bo mešal politike in obveščevalnih dejavnosti ter ne bo zaposloval ali odpuščal ljudi glede na njihovo zvestobo predsedniku Donaldu Trumpu.

Za nekdanjega kongresnika iz Teksasa Ratcliffa, ki je v prvi Trumpovi vladi služil na položaju nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti, je poleg vseh republikancev glasovalo tudi 21 demokratov.