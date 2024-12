Trump z zloveščo obljubo, oglasil se je Janša: »Konec zblojenosti v ZDA je blizu. V Sloveniji pa najkasneje 2026.« (VIDEO)

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je obljubil, da bo »ustavil transspolno norost« na prvi dan mandata, medtem ko republikanci, ki bodo v novem mandatu nadzorovali oba domova kongresa in Belo hišo, nadaljujejo pritisk na borce za pravice skupnosti LGBTQ.

»Podpisal bom izvršne ukaze, ki bodo prekinili pohabljanje otroških spolnih organov in odstranili transspolne osebe iz vojske ter naših osnovnih in srednjih šol,« je novoizvoljeni predsednik dejal na dogodku za mlade konservativce v Phoenixu v Arizoni.

Samo dva spola

Obljubil je, da bo »moške držal stran od ženskega športa,« in dodal, da bo »uradna politika vlade Združenih držav Amerike, da obstajata samo dva spola, moški in ženska.«

Trump je obljubil tudi nujne ukrepe proti »migrantskemu kriminalu« in obljubil, da bo mamilarske kartele označil za tuje teroristične organizacije ter potrdil svojo odločenost, da ponovno vzpostavi ameriški nadzor nad Panamskim prekopom.

Vprašanja transspolnosti so pretresla ameriško politiko v zadnjih letih, saj so se zvezne države, ki jih nadzorujejo demokrati in republikanci, premaknile v nasprotni smeri glede politik, kot sta obravnava in katere knjige na to temo so dovoljene v javnih ali šolskih knjižnicah. Prejšnji teden je ameriški kongres potrdil letni obrambni proračun, ki je blokiral financiranje nekaterih spolno specifičnih oskrb za transspolne otroke v vojski.

»Konec zblojenosti v ZDA je blizu. V Sloveniji pa najkasneje 2026.«

Govor ameriškega predsednika je prek omrežja X pozdravil tudi prvak opozicije Janez Janša: »Konec zblojenosti v ZDA je blizu. V Sloveniji pa najkasneje 2026.«