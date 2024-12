Ste slišali, kaj je o Trumpu dejal Golob?

Z novo ameriško administracijo pod vodstvom republikanca Donalda Trumpa bo nastopila priložnost za premirje v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, je pred zasedanjem Evropskega sveta povedal premier Robert Golob. Dodal je, da bo šele po nastopu premirja čas za razpravo o pogojih miru in morebitnem pošiljanju mirovnih sil v Ukrajino.

Donald Trump. FOTO: Brian Snyder Reuters

Najprej premirje, potem vse ostalo

»Zagotovo bo takoj v začetku prihodnjega leta z nastopom ameriške administracije nastopil nov moment. In ta moment velja izkoristiti za to, da bi dosegli premirje tako v Ukrajini kot tudi na Bližnjem vzhodu,« je Golob povedal ob prihodu na vrh EU, v ospredju katerega so nadaljnja podpora Ukrajini in prihodnji odnosi z ZDA po vrnitvi Trumpa v Belo hišo.

Menil je, da bo šele po uveljavitvi premirja primeren čas za pogovore o miru in pogojih miru, pa tudi o morebitnem pošiljanju evropskih mirovnih sil v Ukrajino za podporo pri ohranjanju premirja.

»Mislim, da lahko ta razprava zares nastopi šele, ko bo premirje vzpostavljeno in ko bomo videli, kaj sta se strani dogovorili. Tako da se mi zdi malo prezgodaj za to razpravo,« je povedal glede razprav o pošiljanju evropskih mirovnih sil v Ukrajino.

Ob premirju mora Ukrajina dobiti takšno ponudbo

Evropski svet in slovenska vlada o tem po njegovih besedah še nista razpravljala. Ob nastopu premirja pa mora Evropa Ukrajini ponuditi jasno evropsko perspektivo, je še menil Golob in pojasnil, da to pomeni konkretne korake na področju vključevanja Ukrajine v EU.

Robert Golob. FOTO: Voranc Vogel

»Tukaj ima Slovenija tudi prek naše komisarke Marte Kos zelo veliko in tudi odgovorno nalogo, kako pripeljati Ukrajino v evropsko družino. Gre za plemenit cilj, ki ni na noben način povezan z zaostrovanjem s komer koli in je v resnici usmerjen izrazito v humanitarni aspekt,« je povedal.

