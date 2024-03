Trump z obnašanjem ogroža sodni postopek; sodnik naložil prepoved

Newyorški sodnik Juan Merchan je v torek bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu prepovedal napadalne izjave o pričah, porotnikih in drugih osebah v kazenskem pregonu zaradi ponarejanja poslovnih listin, poroča ameriški medij The Hill. Ukrep je sprejel zaradi Trumpovega dosedanjega obnašanja v postopku, ki ogroža njegovo izvajanje.

Trump se je z obtožnico, povezano s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu, soočil že lansko pomlad. Merchan takrat še ni bil pripravljen izdati prepovedi napadalnih izjav proti osebam, ki so del postopka, kar vključuje tudi priče.

Javno je govoril čez sodnika

Nekdanji predsednik ZDA je medtem Merchana večkrat javno označil za sodnika, ki skupaj s celotno svojo družino sovraži Trumpa. Na podoben način je kritiziral tudi sodnika Arthurja Engorona, ki ga je kaznoval v okviru postopka po tožbi pravosodne ministrice New Yorka Letitie James. Napadal je tudi ministrico in nekatere druge.

Pornozvezda Stormy Daniels, s katero naj bi Trump prevaral Melanio. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Posebnega tožilca Jacka Smitha, ki ga preganja zaradi spodnašanja izida predsedniških volitev 2020 in odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše, je Trump denimo večkrat označil za neuravnovešenega, državno tožilko Georgie Fani Willis pa za koruptivno rasistko.

Podžiga, napada in grozi

Sodnik Merchan je menil, da Trumpove izjave tudi v tem primeru daleč presegajo dovoljene meje samoobrambe v postopku, ki ga ima za krivičnega, saj so grozeče, ponižujoče, podžigajoče in napadalne. Trumpovi odvetniki pa so njegovemu ukazu nasprotovali in ga opredelili kot kršenje ustavnih pravic.

Risba iz sodne dvorane; sodijo mu zaradi prikrivanja plačil pornozvezdi, s katero naj bi imel afero. FOTO: Jane Rosenberg Reuters

»Sodnikov ukaz krši državljanske pravice 100 milijonov Američanov, ki sledijo predsedniku Trumpu in imajo pravico, da ga slišijo. Predsednik Trump se bo še naprej boril za našo državo in ustavo,« je sporočil tiskovni predstavnik Trumpove predsedniške kampanje Steven Cheung.

Nekdanji predsednik Trump je bil v številnih kazenskih postopkih in tožbah doslej deležen dveh podobnih ukazov o prepovedi žaljivih in napadalnih izjav, ki ju je začel upoštevati šele, ko je dobil denarno kazen.