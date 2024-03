Tanja in Đuro zapustila Slovenijo, ona se je znašla v središču pozornosti (FOTO)

V svoji bogati igralski karieri je Tanja Ribič videla že veliko sveta, a Indijo doživlja prvič. S soprogom Brankom Đurićem - Đurom sta pred dobrim tednom dni odpotovala v Indijo in od tam svojim sledilcem zaželela vse lepo ob spomladanskem enakonočju.

V Indijo sta prišla na duhovno potovanje, kar sta si želela že dolgo časa doživeti, a je bil čas šele zdaj zrel.

»Doletela naju je izjemna čast, da naju je povabil eden največjih živečih gurujev Swami Paramahamsa Vishvananda. Ima na desetine ashramov (samostan) po vsem svetu in v Indiji je najbolj poznan, saj se nahaja v svetem mestu Vrindavan. Spoznali smo se lani, ko je obiskal Slovenijo v organizaciji Bhakti marga Slovenija,« nam je Tanja pojasnila vzroke za obisk Indije.

Kot pravi, sta z Đurom že večkrat želela obiskati Indijo, saj jima je vzhodna filozofija in religija blizu, prav tako pa redno prakticirata vzhodnjaške tehnike meditacije. »Dolgo sva razmišljala o potovanju v Indijo, zdaj pa sva imela najlepši in najtehtnejši razlog.«

Kot gosta znanega guruja sta obiskala tamkajšnji ashram, kjer so ju vsi ljubeznivo sprejeli. Z gurujem sta obiskala še mnoge templje in tudi sveto drevo, na katerega je plezal mali Krishna. »Če prisloniš uho nanj, slišiš bitje srca,« kot zanimivost pojasni Tanja.

Povabljena sta bila tudi na gurujev čoln, kjer sta spuščala svečke na palminih listih v sveto reko Jamuna.

Kot blondinko so jo mnogi opazili

Tanja pravi, da je bila kot svetlolasa Evropejka deležna premnoge pozornosti. »Preden smo šli iz ashrama, so mi narisali na prečko rdečo črto, kar pomeni, da sem poročena in da te morajo moški pustiti pri miru. No, kljub temu se nisem mogla izogniti selfijev, ker je blondinka seveda eksotika tukaj«.

V teh dneh v Indiji praznujejo enega največjih hindujskih praznikov Holi. Z njim hindujci slavijo pomlad, prihod novega življenja in predvsem zmago dobrega nad slabim. Praznik je najbolj znan po obmetavanju z barvami v prahu, in seveda Tanja in Đuro nista zamudila priložnosti, da se ga ne bi udeležila.